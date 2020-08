Na Kurinec dorazili na „vysávačoch“, obdivovali ich deti aj dospelí

Partia milovníkov trabantov spestrila horúcu sobotu na obľúbenom letovisku vyše trom tisíckam návštevníkov.

2. aug 2020 o 9:59 Marcela Ballová

KURINEC. Na vo švíkoch prakajúcom Kurinci spestrili sobotu (2. 8.) vyše trom tisíckam návštevníkov aj niekdajšie štvorkolesové symboly bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR).

Trabanty, ktoré v časoch bývalého režimu mnohí nazývali aj bakelitovými motorovými vozidlami - BMV či vysávačmi, pútali v obľúbenom letovisku neďaleko Rimavskej Soboty pohľady detí aj dospelých.

Milovníci typicky rinčiacich a dymiacich áut sem prišli z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj spoza našich južných hraníc.

„Je to len taký zraz priateľov. Možnože sa z toho raz stane tradícia. Tento rok sme tu už boli, ale len na troch trabantoch. Kamarát však navrhol, aby sme sa na Kurinci stretli na prelome júla a augusta v hojnejšom počte,“ povedal Vladimír Krempaský z Hranovcice.

Cesta na Kurinec mu z dediny, ležiacej neďaleko Popradu, trvala na autíčku, ozdobenom kvetmi, zhruba 2 hodiny.

„Cesta pri Muráni je aktuálne rozbitá, takže sme museli ísť cez Rožňavu. Je to 126 kilometrov,“ ozrejmil milovník trabantov a spomenul vlaňajšiu cestu na zraz do Poľska.

„Vtedy sme za víkend prešli na trabante zhruba 1000 kilometrov. Boli sme traja dospelí, batožina a dva psy,“ podotkol východniar s úsmevom a dodal, že malé autíčko vtedy zhltlo 80 litrov pohonných hmôt.

Vladimír mal na Kurinci dva trabanty. On si sadol za volant staršieho, konkrétne z roku 1979, s dvojtaktným motorom. Jeho priateľka šoférovala o jedenásť rokov mladšie vozidlo. To je už štvortakt. Ak by počas jazdy nebodaj pod kapotou niečo zahaprovalo, žiaden hlavybôľ by nenastal.

„Vyberiem kombinačky a generálka prebehne priamo na ceste. Napokon, 50 kg vážiaci motor sa dá vybrať a pokojne odniesť aj pod pazuchou,“ zavtipkoval milovník autíčok východného bloku, ktorému trabant učaroval už v detských časoch.

„Hovorieval som si, že keď raz budem veľký, tak si kúpim trabant. Napokon som si ho doprial na štyridsiatku. Kým som si však na ňom vychutnal jazdu, tri roky som ho dával dokopy,“ zakončil majiteľ „bakelitových“ krásavcov.