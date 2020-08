Trénerské kormidlo v Tisovci prevzal nový kouč

Mareka Draka mal pôvodne nahradiť Peter Petrán.

4. aug 2020 o 7:19 Jozef Mikuš

TISOVEC. Tisovec má nového trénera. Štvrtoligové mužstvo hľadalo náhradu po odchode kormidelníka Mareka Draka do MŠK Novohrad.

Prvou voľbou bol Peter Petrán, ktorý po odpustení zvyšku disciplinárneho trestu znovu naskočil na súťažný kolotoč. Pre povinnosti v Rimavskej Sobote však do Tisovca neprišiel.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V zápase Poltára s Tisovcom padlo osem gólov, Príbelce sa podelili s Ďarmotami Čítajte

Vedenie klubu sa tak dohodlo na spolupráci s Jánom Leitnerom z Brezna. Aj vďaka novému koučovi sa v tíme rozhodla ostať trojica Horehroncov – Peter Szczepaniak, Peter Švantner a Marek Očenáš, hoci klub pôvodne avizoval ich odchod.

Kabínu opustili Ján Halaj, ktorý odišiel do Rimavskej Soboty, Patrik Husaník, ktorý si to namieril do Poltára, a pre pracovné povinnosti do Revúcej prestúpil Dávid Šestina.