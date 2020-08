Podnikatelia sa môžu ešte 5 dní hlásiť o pomoc

Marketingová agentúra chce pomôcť vybraným podnikateľom zasiahnutým koronakrízou z okresov Rimavská Sobota a Lučenec.

5. aug 2020 o 16:16 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Pomoc trom vybraným podnikateľským subjektom formou bezplatnej 1,5-mesačnej kampane plánuje marketingová agentúra Prognessa z Rimavskej Soboty. TASR o tom informoval jej konateľ Daniel Csúr, podľa ktorého je hlavným cieľom tohto kroku podporiť subjekty ovplyvnené koronakrízou.

"Zasiahla veľmi veľa podnikateľov tu v regióne a na mnohých to možno dopadlo až tak, že úplne nevedia, či sa ešte dokážu postaviť na nohy alebo nie. Preto sme sa rozhodli pomôcť trom firmám z regiónu, živnostníkom alebo malým či stredným podnikom, ktorým dokážeme poskytnúť časť služieb grátis," ozrejmil Csúr.

Kampaň môže podľa neho podnikom pomôcť s opätovným rozbehom, získaním nových zákazníkov a prezentáciou. V prípade záujmu podľa neho stačí vyplniť kontaktný formulár na stránke agentúry a prihlásiť sa tak do výberu. "Chceme pomôcť firmám, ktoré kríza zasiahla najviac, to bude hlavné kritérium pri výbere. Prihlásiť sa do výberu však môžu všetky podnikateľské subjekty z okresov Rimavská Sobota a Lučenec," dodal.

Vybraným subjektom Prognessa pomôže s nastavením marketingovej stratégie, sociálnych sietí či reklám vo vyhľadávaní. "Prihlasovanie sme spustili začiatkom augusta a firmy sa môžu prihlasovať do 10. augusta. Zhruba o týždeň neskôr plánujeme spustiť konkrétne kampane pre vybrané firmy," zakončil Csúr.