Žirková bude asistentkou trénera Jankoviča v Lučenci

V minulosti hrala pod taktovkou trénera Petra Jankoviča v Košiciach a spolupracovali aj pri reprezentácii SR dievčat.

6. aug 2020 o 7:53 SITA

LUČENEC. Pre ďalší mimoriadne významný krok v kariére sa rozhodla niekdajšia slovenská reprezentantka v basketbale Zuzana Žirková.

Po ukončení hráčskej kariéry v lete 2018 presedlala na trénerskú dráhu a dve sezóny viedla ženský tím Young Angels Košice, teraz mieri do mužského basketbalu a bude asistentkou Petra Jankoviča v extraligovom tíme BKM Lučenec. Informáciu priniesol klub z Novohradu na svojom facebooku.



"Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť príchod Zuzany Žirkovej. Verím, že jej príchod bude veľkým prínosom pre náš realizačný tím a zároveň bude výraznou pomocou pri výchove mladých basketbalových nádejí v miestnej basketbalovej akadémii v Lučenci," uviedol prezident BKM Lučenec Michal Matala.

Zuzana Žirková má na svojom konte tri tituly v ženskej Európskej lige, zahrala si na OH 2000 v Sydney aj v zámorskej WNBA za Washington Mystics.

Osemnásobná najlepšia basketbalistka SR sa podieľala na sedemnástich tituloch v štyroch krajinách. Žirková v minulosti hrala pod taktovkou trénera Jankoviča v Košiciach a spolupracovali aj pri reprezentácii SR dievčat od 16 rokov.

"V prvom rade, som rád, že sme sa dohodli so Zuzkou ako s asistentkou. Myslím si, že ju poznám veľmi dobre a viem, že jej skúsenosti, či hráčske aj trénerské, nám pomôžu v tých najťažších chvíľach. Bude to pre ňu niečo nové, veď je to mužská liga, ale verím, že sa nestratí a rýchlo sa udomácni. Basketbal je rovnaký a bude to pre ňu nová výzva,“ prezradil na jej adresu Jankovič podľa webu basketliga.sk.

Žirková na margo novej práce poznamenala: "Mám rada nové výzvy a musím povedať, že sa na novú skúsenosť medzi mužmi teším. Určite im nedám nič zadarmo. Verím, že rýchlo pochopia, že tak ako oni vedia byť prínosom, tak pochopia môj prínos pre nich. Určite zostanem aj pri mládeži dievčat, lebo najväčšia motivácia pre mňa je spätná väzba v podobe úsmevu a nadšenia z tréningov.“