Nehodu zapríčinil mladík, ktorý nemal vodičák a dokonca pil

On aj jeho spolujazdec skončili v nemocnici.

6. aug 2020 o 11:13 -rv-

BANSKÁ BYSTRICA. O dopravnej nehode ktorej došlo dnes (6. augusta) v noci pred obcou Očová informovalo prostredníctvom sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo polície SR. Auto viedol mladík, ktorý nemá ani vodičský preukaz a k tomu si sadol za volant posilnený alkoholom.

„23-ročný vodič, jazdiaci smerom zo Zvolena do Očovej, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, v pravotočivej zákrute zišiel vozidlom do ľavej priekopy, prešiel takmer 100 metrov a narazil do betónového mostíka," uviedla v správe polícia. Auto sa podľa jej informácií v dôsledku nárazu prevrátilo cez strechu a skončilo v priekope vedľa cesty.

„V aute sedel okrem vodiča aj 18-ročný spolujazdec, obaja boli so zraneniami prevezení do nemocnice. Vyšetrovaním nehody bolo zistené, že "vodič" je vlastne nevodič, ktorý nie je držiteľom vodičského preukazu a vozidlo viedol pod vplyvom alkoholu! Dychová skúška ukázala hodnotu 1,29 promile!," doplnili policajti.