Z prvého župného domu Malohontu sa zachoval kamenný štít a železné zábradlie

Budova bola počas socialistickej prestavby zbúraná v prospech výstavby bytového domu.

14. aug 2020 o 7:26 SITA

Prvý župný dom Malohontu, obyvateľmi časom nazývaný aj Kernov dom, stál na rohu dnešných ulíc Hatvaniho a Jánošíkovej. Budovu napriek tomu, že sa nachádzala v mestskej pamiatkovej zóne vlastníci nedobrovoľne opustili a počas socialistickej prestavby bola zbúraná v prospech výstavby bytového domu. Kamenný štít i železné balkónové zábradlie boli nájdené v asanovaných ruinách župného domu. „V roku 1978 múzeum z priečelia prvého župného domu zachránilo kamenný erb Hontianskej župy, ktorý bol aj erbom Malohontu, ako aj časť železného zábradlia, ktoré dodnes tvoria súčasť vzácnej historickej zbierky múzea,“ objasnila historička GMM Éva Kerényi.



Samosprávny dištrikt pod názvom Malohont vznikol v 15. storočí a prvý krát zanikol v roku 1786 počas panovania Jozefa II., kedy sa spojil s Gemerskou župou a vznikla prvá Gemersko-malohontská župa. Zlúčenie trvalo len do roku 1790, lebo po smrti panovníka sa obnovilo predchádzajúce verejno-správne zriadenie Malohontu a v centre Rimavskej Soboty postavili ďalší župný dom ako sídlo dištriktu. Nakoľko bolo spojenie žúp výhodné pre obidve strany, tak pre Gemer ako i pre Malohont, v roku 1803 vznikla takzvaná druhá éra spoločnej Gemersko–malohontskej župy, ktorá trvala až do roku 1922. Tým Malohont, ako samosprávny dištrikt, definitívne zanikol.



„Kým druhé sídlo Malohontu, prestavané vo francúzskom štýle v roku 1798, patrí dodnes medzi najkrajšie budovy Hlavného námestia mesta Rimavská Sobota, prvý, najstarší župný dom Malohontu môžeme vidieť už len na starých pohľadniciach a ostáva pamiatkou len v spomienkach najstarších obyvateľov Rimavskej Soboty,“ doplnila historička.



Gemersko-malohontské múzeum je múzeum s regionálnou pôsobnosť dokumentujúce prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. Svoju históriu začalo písať v roku 1882 a je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Okrem stálych expozícií ponúka viacero krátkodobých výstav, podujatia, prednášky, vyučovacie hodiny a animačné programy.