Pri nehode auta sa zranil aj cyklista, odtrhnuté koleso narazilo do dalšieho vozidla

Policajti vyšetrujú nehodu, ku ktorej došlo na Gemeri.

14. aug 2020 o 9:27 (mb)

HUCÍN. Policajti vyšetrujú dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený aj cyklista. Okrem toho odtrhnuté koleso s auta, ktoré vošlo do priekopy, narazilo do ďalšieho vozidla.

"Nehoda sa stala v stredu 12. 8. podvečer na ceste v smere od Hucína (okres Revúca) na Gemerské Teplice. Vodič osobného auta z doposiaľ presne nezistených príčin vošiel do priekopy. Odtiaľ sa vozidlo prevrátilo cez bok späť na cestu. Počas toho došlo k nárazu do cyklistu, idúceho po okraji cesty," informujú ochrancovia zákona prostredníctvom sociálnej siete s tým, že na vozidle sa odtrhlo predné koleso a narazilo do auta, idúceho za ním.

Článok pokračuje pod video reklamou

Cyklista sa pri nehode zranil. Podľa informácií policajtov by malo ísť o ľahké zranenia.