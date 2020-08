Ružiná opäť ožila športom, ktorý ju kedysi preslávil

Ocenenia odovzdajú v náhradnom termíne

Na akcii mali byť ocenené osobnosti, ktoré významne prispeli nielen k rozvoju futbalu v Ružinej, ale aj k zviditeľneniu samotnej obce. Pre nepriaznivé počasie to však bolo preložené na iný termín. Cenu Čestný občan obce získa známy epidemiológ Vladimír Krčméry. Ceny starostu obce udelia hráčskym osobnostiam, predstaviteľom komunálnej politiky a ďalším, ktorí prispeli k rozvoju tamojšieho športu a zveľadeniu obce. Sú to: Ján Tršo, Jozef Krnáč, Milan Líška, Marek Penksa, Ondrej Baline, Ondrej Kliment, Ivan Kliment, Jozef Fajčík, Jozef Fízeľ, Peter Szilágyi, Jozef Brťka, Ján Iždinský, Matej Líška, profesor Mikuláš Šupín, bývalý poslanec NR SR a predseda SNS Ján Slota, Dušan Tittel a Dušan Hrčka. Cena in memoriam bola udelená Jozefovi Líškovi, bývalému poslancovi NR SR a čestnému prezidentovi klubu TJ Baník Ružiná.

(MB)