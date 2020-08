Mimel Lučenec odštartoval prípravu, koncom mesiaca privíta Spartu Praha

Berkyho mužstvo sa chystá na boje v domácej súťaži aj v Lige majstrov.

19. aug 2020 o 12:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mimel Lučenec začal prípravu na nový ročník. Na úvodnom tréningu sa trénerovi Mariánovi Berkymu hlásila väčšina hráčov vrátane nováčikov Matúša Kyjovského a Martina Směřičku.

"Prvý tréning absolvoval aj chorvátsky legionár Jakov Grcič. Po dlhšej pauze si tvrdosť futsalovej lopty vyskúšala trojica brankárov Richard Oberman, Erik Klema a Peter Mikuš," informoval klub prostredníctvom svojej facebookovej stránky.

V príprave privítajú Spartu Praha

Na tréningu nechýbali ani Anton Brunovský, Peter Serbin, Róbert Greško, Adam Keszi, Daniel Čeřovský, Tomáš Meszáros a Radim Babiak.

"Zdravotne sa dáva do poriadku kapitán mužstva Attila Fehérvári a v karanténe čaká Rafael Durval Da Costa Lira, ktorý by sa mal pripojiť k tímu na najbližšom tréningu," píše sa ďalej na klubovej stránke.

Brazílčania José Wellington a Petterson Bruno čakajú vo svojej domovine na víza. Na prvý tréning dohliadal nový masér Alexander Sebestyén.

Víťaz predčasne ukončenej sezóny Varta futsal ligy z Lučenca má v príprave aj priateľské zápasy.

Najbližšie si zahrá proti futsalistom AC Sparta Praha. V lučeneckej Arene si zmerajú sily vo štvrtok 27. augusta o 19.30 hod. a v piatok 28. augusta o 18.00 hod.

Štatút profesionálneho klubu

Berkyho tím sa v nasledujúcom ročníku predstaví aj vo futsalovej Lige majstrov. Mimel získal štatút profesionálneho klubu a s hráčmi tak bude môcť uzatvárať profesionálne zmluvy, ktoré budú platiť na Slovensku i v zahraničí.

Klub vďaka tomu nepríde o hráčov bez nároku na finančnú či inú odmenu.

"O štatút profesionálneho tímu sme sa snažili už minulé roky. Podmienky však boli nastavené veľmi prísne. Komunikovali sme s vedením Slovenského futsalu, aby tieto podmienky zmiernili, čo sa nám nakoniec aj podarilo,“ uviedol pre Mestské noviny v Lučenci prezident klubu Milan Kamenský.

V lige zatiaľ sedem mužstiev

Novohradčania budú v ďalšom ročníku účinkovať vo Varta futsal lige s ďalšími šiestimi klubmi.

V sezóne 2020/21 sa predstavia aj MŠK Žilina, ŠK Makroteam Žilina, Futsal Team Levice, MŠK Mayerson Nové Zámky, TNF Lions Prievidza a nováčik z Futsal Teamu Komárno.

Mužstvo MIBA Banská Bystrica sa pre finančné problémy neprihlásilo.

"Mne osobne je ľúto, že z dvanástich subjektov, ktoré prejavili záujem, sa nakoniec do ligy prihlásilo len sedem. Menovateľ je však rovnaký - financie či finančná neistota smerom do budúcnosti. Ja osobne dúfam, že sa nájde aj ôsme družstvo, ktoré by mohlo byť, po súhlasnom stanovisku ostatných klubov, dodatočne zaradené do súťaže," povedal pre Futsalslovakia.sk člen výkonného výboru Slovenského futsalu Ján Ploštica.

"Verím, že vo vedení Slovenského futsalu spravíme všetko pre to, aby sme tento cieľ splnili. Tým, že sa prihlásilo len sedem klubov, sa komplikujú aj ďalšie veci, ktoré sme mali nielen smerom k Varta futsal lige pripravené a postupne sme ich chceli prezentovať. Ostáva nám len dúfať, že partneri s ktorými rokujeme, tento stav pochopia," dodal.

A mužstvo Mimelu Lučenec si zahrá aj vo futsalovej Lige majstrov. Novohrad budú na domácej scéne reprezentovať tiež mládežnícke tímy U17 a U20.

