Zelené bicykle dostali v Lučenci zelenú, mesto je prvým v kraji s bikesharingom

Vo štvrtok 27. 8. sa chystá zaujímavá akcia.

24. aug 2020 o 8:14 Marcela Ballová

LUČENEC. Pred rokom avizovaný projekt zdieľaných bicyklov v Lučenci nadobudne v týchto dňoch reálne kontúry. Nová služba bude pre ľudí aj návštevníkov centra Novohradu dostupná od štvrtka 27. augusta.

Podľa informácií, ktoré poskytla Zuzana Jóbová, marketingová manažérka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK), ide o prvý projekt zdieľaných bicyklov v kraji, na ktorý župa využila príspevok rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Je určený na podporu rozvoja mobility a turizmu v menej rozvinutých okresoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Kraj v meste umiestni v tomto roku celkovo 17 stojanov a 68 bicyklov. Tie boli rozmiestnené tak, aby ich mali ľudia vždy po ruke. Dostupné budú nielen v centre mesta, ale aj v odľahlejších častiach, napríklad na Rúbanisku I, II a III či vzdialenejšej Opatovej,“ priblížila Gabriela Bieliková, riaditeľka RA BBSK.

Výhodné tarify

V prípade spoplatnenia tejto služby sú v ponuke aj programy so zvýhodnenými tarifami.

„Jednorazová jazda do 30 minút vyjde cez spoplatnenú SMS 40 centov. Pre aktívnejších sú v ponuke programy so zvýhodnenými tarifami. Za 4,90 eur mesačne získate 1000 voľných minút a pri ročnom programe za 29,90 eur až 20-tisíc voľných minút. Ak berieme do úvahy sekundovú tarifikáciu a spoplatnenie iba za čas vypožičaného bicykla mimo stojanu, je takmer nemožné minúty spotrebovať,“ konkretizovala Bieliková.

Pod drobnohľadom kamier

Zdieľané bicykle budú pod drobnohľadom kamerového systému. Je súčasťou každého stojanu. Nechýbajú ani vstavané GPS lokalizátory, ktoré zasielajú údaje o svojej polohe v pravidelných intervaloch.

Spomínané technológie budú zdrojom dát, vďaka ktorým bude možné efektívnejšie naplánovať zásobovanie prázdnych, resp. plných stojanov a ešte viac tak znižovať stopu emisií. V budúcnosti môžu prispieť aj k ďalšiemu plánovaniu cyklotrás.

Výpožička bicykla je veľmi intuitívna. Registrovanému užívateľovi stačí poslať SMS, priložiť čipovú kartu „Zelený bicykel“ alebo odomknúť pomocou naskenovania QR kódu, nachádzajúcom sa na bicykli. Vrátenie je možné vykonať jednoduchým zasunutím bicykla do ktoréhokoľvek stojiska, ktorého lokácia sa nachádza na mape či v mobilnej aplikácii,“ ozrejmila Bieliková.

Budú rozdávať voľné minúty

Zdieľané bicykle uvedú v Lučenci do života 27. augusta o 14.00 hod. na Námestí Republiky.

Pripravený je aj sprievodný program pre deti aj dospelých. Už dnes sa môžu tešiť na hry, súťaže aj jazdu na bicykloch.

Okrem toho každý zúčastnený získa tisíc voľných minút jázd na zdieľanom bicykli na celý mesiac zadarmo.

Na projekte, ktorý má Lučenčanom uľahčiť presun v meste, prípadne dochádzanie do školy či do práce a byť prínosom v oblasti rozvoja turizmu, spolupracuje banskobystrická župa s lučeneckou samosprávou, SOŠ dopravy a hotelových služieb v Lučenci, sociálnym podnikom Rozvojové služby BBSK aj Agentúrou práce BBSK. V rámci projektu budú postupne vytvorené tri pracovné miesta, pričom prácu dá aj dlhodobo nezamestnaným.