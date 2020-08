Svetová filmová hviezda si vraj pomýlila krajinu

Herec Tony Curtis tak daroval peniaze inej synagóge.

25. aug 2020 o 7:36 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Herec Tony Curtis je v našich končinách známy hlavne vďaka jeho úlohe v americkom filme Niekto to rád horúce, v ktorom zahviezdila aj Marylin Monroe. Ten je často titulovaný ako najlepšia komédia minulého storočia. Jeho korene siahajú na Slovensko. Napríklad otvorená internetová encyklopédia Wikipédia uvádza, že jeho mama Helena Kleinová v roku 1921 ako 19-ročná emigrovala z dediny Vaľkovo aj so sestrou Oľgou (okres Poltár, dnes súčasť obce České Brezovo) do USA.

Tam spoznala svojho budúceho manžela Emanuela Schwartza, ktorý bol prisťahovalcom z Maďarska. V Roku 1924 sa títo židovskí imigranti zobrali a o rok nato sa im narodil prvý z troch synov Bernard Schwartz. Ten si neskôr práve kvôli hereckej kariére zmenil svoje meno na Tony Curtis. Akú má súvislosť s lučenskou synagógou?

Mal v tom trochu hokej