Cestu vedúcu k Lučenským kúpeľom začali opravovať

Práce majú potrvať do konca septembra.

25. aug 2020 o 20:30 Marcela Ballová

LUČENEC. Cesta posiata výtlkmi, vedúca od Športovej ulice v Lučenci - križovatka na mestské kúpalisko do mestských lesov a záhradiek, sa dočkala obnovy. Práce, ktoré sa už začali, by mali trvať do 30. septembra.

„Cesta je v zlom technickom stave. Využívajú ju nielen lesníci, ale aj rekreanti a športovci. Zároveň realizujeme aj protipovodňové opatrenia,“ informovala prostredníctvom sociálnej siete primátorka Alexandra Pivková s tým, že stavba bola uplynulý týždeň odovzdaná a mesto chce mať túto cestu vynovenú do 30. septembra.

„Ide o úsek dlhý 1 kilometer. Rozpočet je zhruba 147-tisíc eur, ktoré hradí mestská organizácia. Časť peňazí však chceme získať aj od tých organizácií a podnikateľov, ktorí túto cestu využívajú,“ zakončila primátorka.