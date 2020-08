Na bicykli šliapal 139 kilometrov, potom odbehol 23 kilometrov. Vidinčana preveril duatlon

Atlét Michaj Mojžiš znovu súťažil.

26. aug 2020 o 10:17 Jozef Mikuš

VIDINÁ. Atlét Michal Mojžiš súťažil v 3. kole atletickej ligy. V polovici augusta (15. 8.) ho v Trnave privítalo horúce slnko aj silný vietor. Aj tentokrát sa na štart postavil v dvoch disciplínach.

„Prvou bol beh na 5000 metrov, v ktorom sa mi podarilo zvíťaziť s časom 15:45,32. S časom som veľmi spokojný nebol, ale zapísal som plný bodový zisk pre klub a to sa počíta,“ začal člen banskobystrickej Dukly.

Mojžiš neskôr nastúpil aj v disciplíne na 1500 metrov.

„Na štarte stálo 22 bežcov. Začiatok bol pomerne chaotický a už po 200 metroch sa odtrhla vedúca štvorka, ktorá to dotiahla až do konca. Ja som dobehol na 7. mieste s časom 4:06,84. Nejaké body z toho boli, no spokojný s výkonom, hlavne po taktickej stránke, som nebol,“ zhrnul atlét, ktorého športová kariéra sa začala na dvoch kolesách.

Týždeň pred 3. kolom atletickej ligy znovu vytiahol bicykel a vyskúšal si duatlon na populárnom Triathlon Attacku. Dovedna musel odšliapať 139 kilometrov s prevýšením tritisíc metrov a následne odbehnúť 23 kilometrov z Chopku na Srdiečko. Do cieľa prišiel aj napriek kríze v závere cyklistickej časti ako druhý s časom 8:33 hod.

„Tieto preteky preveria každého ako fyzicky, tak aj psychicky. Človek sa nesmie poddať, musí stále ísť, aj keď únava je ozaj veľká a v hlave mu prebiehajú rôzne myšlienky a dialógy. Počasie nerobilo problémy, skôr tá únava. Počas behu som už vôbec nedokázal myslieť. Musel som si dávať pozor na každý jeden krok, no aj napriek tomu som sa päťkrát ocitol na zemi. Našťastie, nič vážne sa nestalo a odnieslo si to len odreté pravé koleno,“ opísal svoj zážitok.

Vidinčan chce v septembri absolvovať ďalší duatlon, no dovtedy ho čakajú klubové povinnosti. „Čakajú ma ešte M-SR v atletike, ktoré budú koncom augusta v Trnave, a 1. septembra pôjdem na univerzitné majstrovstvá. Potom mám v kalendári prevažne už len duatlony, kde plánujem štartovať aj na slovenských majstrovstvách,“ doplnil.