Spoznávanie Novohradu s Lukášom Pelčom videlo už cez milión divákov

O prípadnom pokračovaní a aj ďalších projektoch sme sa porozprávali s ich hlavným protagonistom.

27. aug 2020 o 0:45 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Najskôr išlo len o zahnanie nudy v rámci pandémie koronavírusu. No zo Spoznaj NOVOHRAD sa stal projekt, ktorý má obrovský divácky potenciál a je určite prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Natočilo sa doteraz desať videí, ktoré už videlo dokopy milión divákov. Herec Lukáš Pelč originálnym spôsobom zviditeľnil Novohrad a už sa úspešne vydal spoznávať aj iné oblasti v rámci Banskobystrického kraja.

Prekročili ste zo svojimi videami už milión pozretí. K čomu samozrejme gratulujeme. Vyzerá to, že spôsob a štýl prezentácie regiónu naozaj ľuďom ôzapasovali“. Koľko videí bolo dokopy spravených o Novohrade a ktoré bolo najúspešnejšie?

Sme veľmi milo prekvapený z reakcie verejnosti na náš projekt Spoznaj NOVOHRAD, toto sme naozaj nečakali. Natočili sme dokopy 10 videí o Novohrade a najúspešnejšie bolo o Vodnom svete ktoré videlo 380-tisíc divákov.

Ocitli ste sa v nich už na bicykli, vo (aj na nej) vode aj vo vzduchu. Ktorý z tých zážitkov bol naj? Vyskytla pri natáčaní aj nejaká (adrenalínová) príhoda na ktorú tak skoro nezabudnete?

Súvisiaci článok Nové video o spoznávaní Novohradu videlo za 24 hodín vyše 30 000 divákov Čítajte

Po videách o hradoch a zámkoch sme chceli ľuďom ukázať aj iné atrakcie ktoré máme v našom regióne. Máme úžasný projekt cyklobus – ktorý Vás každý víkend počas prázdnin vyvezie na Ábelovú, alebo na Látky. Asi najadrenalínovejšie bolo natočiť parašutistický zoskok z výšky 3-tisíc metrov, jeden kameraman bol v lietadle, druhá kamera na ruke , tretí kameraman skákal vedľa nás a na zemi nás čakala štvrtá kamera. A všetci to museli natočiť na prvý pokus lebo nemal som v pláne zoskok opakovať. Prekonal som sám seba a toto je môj naj zážitok leta. Týmto Ďakujem Marianovi Slukovi, že ma na to nahovoril a skákal som práve na legendárnom Letisku Lučenec – Boľkovce, ktoré zažilo ako jediné letisko na svete 6 krát Majstrovstvá sveta v parašutizme.

Prekvapilo vás niektoré z navštívených miest? Ktoré by ste z navštívených najviac odporučili návštevníkom?

Nesmierne ma prekvapil Splav Ipľa. Partia mladých ľudí ktorá prevádzkuje Splav Ipľa v časti Kalonda – začala s týmto projektom toto leto a majú to nádherne vybudované, starajú sa o prístavy, odviedli kus dobrej práce pre turizmus v Novohrade. Určite si splav zopakujem a hlavne ich idem osobne podporiť v nedeľu 6.9. o 15:00 v časti rieky Ipeľ Kalonda – hať budeme spolu s Dobrovoľníkmi Novohradu čistiť breh rieky Ipeľ.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vdPLhmS1llc

Ktoré je vám srdcu najbližšie v Novohrade? (môže byť samozrejme aj také o ktorom nevzniklo video)

Môjmu srdcu najbližšie miesto v našom regióne je Zámok Halič a jeho úžasný areál (možno aj preto, že celé detstvo som sa naň díval zo záhrady starého otca v obci Lehôtka, z ktorej pochádzam). Je to pre mňa symbol „renesancie“ - znovuzrodenia Novohradu. To ako sa podarilo zrekonštruovať tento zámok je neuveriteľné a som nesmierne vďačný, že sa našiel filantrop, ktorý sa rozhodol pre túto investíciu a že ju urobil práve v Haliči. Náš región tým získal klenot, ktorý pre mňa nemá konkurenciu nikde na Slovensku.

Rozbehli ste už aj ďalšie dva projekty, znamená to, že už je Spoznaj NOVOHRAD uzavretý projekt, alebo sa môžeme ešte tešiť na ďalšie zaujímavé miesta? Ak áno, neprezradíte na aké?

Nie s projektom Spoznaj NOVOHRAD budeme pokračovať aj na jeseň a pripravujeme trošku iné diely, ktoré zmapujú aj remeslá a produkty, ktoré náš región ponúka. V pláne máme navštíviť aj Kaštieľ v Dolnej Strehovej, venovať sa aj tradícii sklárstva či zmapovať aj tvorbu niektorých osobností ktoré pôsobili v našom meste či regióne.

A teraz k tým ďalším projektom, spoznávať s vami už možno Podpoľanie a najnovšie aj zvyšok Banskobystrického kraja. Dá sa to ešte všetko v pohode stíhať?

Je to nesmierne náročné. Za projektami „Spoznaj“ sú okrem mňa aj Roman Lorinčík a Ľuboslav Lehocký s ktorými vyrábame naše videá. Zo začiatku to bola zábava z nudy, ktorú spôsobila korona kríza. Dnes točíme 2-3 dni z týždňa, ostatné dni striháme videá a uverejňujeme ich v periodicite 2 videá za týždeň.

Putovanie po dobrom kraji začalo v Banskej Štiavnici: https://www.facebook.com/pelchere/videos/308782686843405

Chalani robia neskutočnú prácu a niekedy pozeráme kontrolný záber o 3:30 ráno aby video mohlo ísť von na druhý deň. Bežne od 5:00 máme nástup a cestujeme na ďalšie natáčanie. Stále si hovoríme, že len nech sa nikomu nič nestane, lebo sme dotočili a chceme toho ešte veľa stihnúť, pretože veríme, že raz budú Novohrad poznať na celom Slovensku tak ako región Liptov.

Pôvodne malo ísť o projekt na preklenutie času keď sa zastavila celá spoločnosť a aj vám ubudli pracovné povinnosti, ešte stále sú vaše herecké aktivity utlmené, či pracujete opäť aj v tejto oblasti?

Súvisiaci článok Herec Lukáš Pelč pozýva na spoznávanie Novohradu Čítajte

Do metropoly Juhu (Lučenca) som došiel pôvodne „prečkať“ korona krízu a nakoniec som sa po 11tich rokoch vrátil z Bratislavy do rodného mesta na viac než pol roka, a uvidíme dokedy tu budem. Je to asi moje najkrajšie leto a splnil sa mi sen lebo cestujem po celom Banskobystrickom kraji a objavujem tak úžasné miesta.

Moja herecká práca sa pomaly rozbieha, od Septembra budeme hrávať v divadle aspoň niekoľkokrát do mesiaca – ak nám to nezakážu a novinkou je že idem točiť film Slúžka s režisérkou Marianou Čengel Solčanskou. Veľmi sa teším na spoluprácu s touto režisérkou a tiež, že je to historický film a celý ho točíme na zámku pri Pardubiciach.