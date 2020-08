Získal aj skalp olympionika. Športové NAJ Tomáša Zolda

Boxer z centra Novohradu napredoval aj napriek pádom.

29. aug 2020 o 8:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Keď sa v Novohrade povie box, mnohým sa hneď vybaví aj priezvisko Zold.

Tomáš Zold Vek: 26 Prezývka: Zoldemord Boxoval za: Box Club Lučenec, juniorská reprezentácia SR, mužská reprezentácia SR, Galanta Kids (boxing one), Komárno Sharks (boxing one) – v oboch tímoch ako víťaz ligy, Box Club Nitra, ŠKP Bratislava, írsky oddiel Ballihaunis a Team Mayo Dosiahnuté úspechy: účasť na Európskych hrách v Minsku 2019, 12-násobný majster SR v jednotlivcoch (z toho 4-krát v mužoch), viacnásobný majster SR v 1. Slovenskej lige boxu, 3. miesto z medzinárodného turnaja AIBA GP v Ústí nad Labem, 5. miesto z World Cup v Halle, 3. miesto z medzinárodného turnaja Danias Pozniakas v Litve, 3-násobný majster SR v kickboxe full contact, 5. miesto z majstrovstiev sveta v kickboxe full contact v Írsku, majster írskeho kraja MAYO. Článok pokračuje pod video reklamou V súčasnosti: aktívny boxer a tréner Box Teamu Lučenec

Bratia David a Tomáš z Box Teamu Lučenec sú na pästiarskej scéne dlhé roky, počas ktorých si vybudovali pevné miesto a získali kopec ocenení.

Kým David sa v súčasnosti viac venuje trénerstvu, Tomáš sa okrem prípravy iných stále vracia do súťažného ringu a rozširuje si svoju bohatú zbierku skalpov a medailí.

Hosťom v rubrike Športové naj bol mladší z bratského dua Tomáš Zold.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Bolo ich určite viac, no čo mi najviac utkvelo v pamäti, nie je zážitok, ale skúsenosť. Vo vyhratom zápase na majstrovstvách Slovenska 2019 mi zhruba 10 – 15 sekúnd pred koncom súper rozťal obočie a nemohol som preto nastúpiť do finále.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

To, že som sa dostal na európske olympijské hry v Bielorusku.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať box?

Ak by som si nemohol vybrať box, tak by to bola atletika alebo hokej.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Účasť na olympijských hrách.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Najviac hrdý som na to, že aj cez všetky tie pády, ktoré sme zažili, sme s bratom nikdy neprestali napredovať. Napríklad sme približne pol roka trénovali doma v obývačke, lebo sme nemali lepšie priestory.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Našťastie, ešte som trapas nezažil. (smiech)

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Je ním brat David a aj tréner Pavol Hlavačka. Patrí k nim aj boxer Vasil Lomachenko.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte radi?

Je to boccia, ktorá je pre mňa skôr len rodinnou hrou. Športom by som ju nenazval.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment v ringu?

Keď som mohol stáť zoči-voči olympionikovi z OH v Rio de Janeiro 2016 Thulasimu Tharumalingamovi z Kataru, ktorého som dokázal poraziť a pripísať si takýto skalp.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Je ich mnoho, no asi najväčším rivalom som si ja sám.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Môj otec a môj brat.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Som jedák, zjem všetko. Mám rád dobre vychladené pivko, keď som mimo súťažného obdobia.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Najobľúbenejší film je Pulp Fiction. Celkovo mám rád tvorbu Quentina Tarantina.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Ja si vypočujem všetko od rocku, cez metal, hip-hop, R&B, jazz, blues až po country. Kapela Kiss je srdcovka.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Sú nimi Pros a dostaneš a Tajomstvo. Mám rád motivačné knihy.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Trénujem, spím, čítam, počúvam hudbu a, samozrejme, jem.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Obdivujem každého človeka, ktorý športuje a zlepšuje si zdravie pohybom. K najväčším osobnostiam radím Muhammada Aliho a Arnolda Schwarzeneggera a aj Conora McGregora.

Zo slovenskej scény to sú Attila Végh a Ľudovít „Lajoš“ Klein.