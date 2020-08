Lučenec zmazal dvojgólové manko, Poltár prišiel o náskok a stratil body

30. aug 2020 o 20:48 Jozef Mikuš

Lučenec mal výhru na dosah, prvé body Kalinova

MŠK Rimavská Sobota – FK Rakytovce 1:2 (1:1)

Góly: 18. Fadairo – 2. Tocka, 80. Kohút, R: Michal Dančo, 300 divákov, ŽK: 87. Dávid Kalmár, 62. Miroslav Neušel, 71. Daniel Kohút, 81. Ján Sojka

DOMÁCI: Gregor – Mičuda, Zvara, Fajčík, Suja, Kalmár, Fadairo (65. Halaj), Juhász, Vasilko (58. Balog), Vargic, Ľupták

HOSTIA: Nôta – Griglak, Gaško, Greško, Kolláti, Neušel, Bača (74. Konder), Tocka (68. Vavák), Kohút, Gonda (58. Marchuk), Sojka

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „Prehrali sme po 11 zápasoch. Naposledy sme padli v Martine a odvtedy sme držali šnúru neporaziteľnosti. Získali sme 9 víťazstiev a 2 remízy. Hlavu však nemusíme mať v smútku. Hrali sme výborný zápas, na čom sme sa zhodli aj s trénerom hostí. Hralo sa na výbornej úrovni, hlavne 1. polčas mal vysoké futbalové parametre z oboch strán. Škoda, že sme sa neujali vedenia, lebo v 1. polčase sme mali viacero dobrých šancí. Polčas bol 1:1, no možno sme mali vyhrávať. Do 2. dejstva sme išli s cieľom dobre brániť a poraziť silné Rakytovce, ktoré prišli s 18 kvalitnými hráčmi a boli posilnení o 4 futbalistov Banskej Bystrice. Nič nepodcenili. Žiaľ, zranili sa nám ďalší dvaja hráči. Neviem, či nie sme prekliati. Sústredili sme sa, aby sme nedostali gól, no ten, žiaľ, padol zo štandardnej situácie. V každom prípade je to strata bodov, ktorá nás mrzí. S trénerom hostí sme sa zhodli, že remíza by bola zaslúženejšia. Ani jeden tím si nezaslúžil prehrať. Máme však hlavu hore, lebo sme odohrali dobrý zápas. Na chlapcov som hrdý. Uvidíme, čo bude ďalej, pretože sa nám ten lazaret rozrástol na číslo 7. V utorok máme Hajnáčku, potom príde Bánová a bude to pre nás náročné.“

TJ Baník Kalinovo – FK Čadca 2:0 (2:0)

Góly: 17. V. Koták, 23. M. Jass, R: Peter Hraško, 250 divákov, ŽK: 88. Martin Opial, 54. Marcel Jass, 63. Rudolf Práznovský

DOMÁCI: M. Rusnák – R. Ivan, R. Kolka, M. Jass (63. R. Máč), P. Radič, V. Koták, P. Kováč, A. Keszi (78. M. Hudek), J. Cibula, R. Vančo (82. D. Čeřovský), D. Dobiáš

HOSTIA: M. Hlava – D. Prívara, M. Opial, T. Tlelka, R. Putyra (46. R. Gomola), M. Špila (46. T. Pohančeník), D. Kubalák, D. Kán, M. Mačinek (81. E. Samuhel), P. Zubka (78. M. Saček), R. Práznovský (71. V. Krenželák)

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Domáci chceli konečne získať 3 body a tomu podriadili taktiku. Prvých 15 min. sa hostia len oťukávali, no už v 17. min. domáci pohrozili, keď Koták na polke získal loptu, prešiel cez ihrisko a z 25 m vymietol roh brány hostí. Následne faulovali v pokutovom území Cibuľu, ale rozhodcovská píšťalka ostala nemá. Neskôr hráč hostí zahral v 16-ke rukou, ale píšťalka opäť nezaznela. V 23. min. vysunul Kováč Kesziho a ten sám zoči-voči brankárovi nepremenil tutovku, Jass následne hlavičkou poslal odrazenú loptu do opustenej brány na 2:0. V 27. min. sa aktívny Keszi rútil sám na brankára, no ani druhýkrát ho neprekonal. V 40. min. sa osmelili hostia. Z ojedinelého útoku hlavičkovali len nad Rusnákovu bránu. V 45. min. po centri hosťujúci hráč znovu hlavičkoval vysoko nad. Domáci chceli po prestávke pridať ďalší gól, aby sa upokojili. V 49. min. vyhral hlavičkový súboj Jass, ale Keszi z hranice 16-ky minul. V 54. min. po ľavej strane unikli hostia, ale strelu domáci stopéri zablokovali. Neskôr po centri Vanča a Kesziho hlavička minula tesne tyč. V 66. min. sa Máč rútil sám na bránu, ale dal vyniknúť gólmanovi hostí. Domáci konečne získali 3 body a tešia sa na ďalší zápas v Liptovskom Hrádku.“

MŠK Novohrad Lučenec – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2:2 (0:1)

Góly: 50. K. Oláh, 73. H. Dos Santos Almeida – 26. K. Koleno, 48. B. Macura, R: Erik Gemzický, 200 divákov, ŽK: 8. Tatsuya Hayashi, 45. Tomáš Ševčík

DOMÁCI: M. Drak – M. Filkorn, A. Pipíška, S. Ludha, M. Šufliarský, T. Hayashi (51. M. Ufrla), E. Mauro Arevalo Acosta (51. M. Hrudkay), D. Pavúk, K. Oláh (84. A. Siqueira De Moraes Filho), P. Gajan (73. D. Kamenský), H. Dos Santos Almeida

HOSTIA: P. Lastovica – D. Marčan, M. Novotný, L. Ďuratný, M. Pleva, K. Gábor (80. D. Špulica), K. Koleno (66. K. Švancar), M. Rajnoha, B. Macura (89. M. Gašper), T. Maslík, T. Ševčík

Miroslav Kéry, tréner MŠK Novohrad Lučenec: „Vzhľadom na zápas, ktorý sme odohrali, je remíza spravodlivá, ale víťazstvo sme mali na dosah ruky viac my ako súper. Prehrávali sme síce 2:0 po nemastnom-neslanom výkone. Nevedeli sme sa dostať do tempa, k čomu prispel aj súper, lebo zdržoval, odkopával lopty, boli časté ošetrovania a brankár naťahoval hru.