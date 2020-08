FUTBALOVÝ SÚHRN: Od piatej ligy cez oblastné súťaže až po mládežníkov

Výsledky, tabuľky aj komentáre k víkendovým zápasom.

30. aug 2020 o 21:58 Jozef Mikuš

Čo sa okrem iného dočítate v komentároch? ♦ Marian Petrok: "Hnúšťanský tréner mal zrejme šťastnú ruku, keď do hry poslal Broža, ktorý krátko po striedaní rozhodol zápas." ♦ Marek Medveď: "Odohrali sme asi najslabší polčas na domácom ihrisku." ♦ Denis Fodor: "Domáci sa od úvodu zápasu zahryzli do súpera, mali územnú prevahu a loptu mali výhradne na svojich kopačkách." ♦ Biskupice štvrťhodinu pred koncom zahodili penaltu ♦ Ružinej nebolo súdené streliť gól.

Hnúšťa zaskočila Čebovce, v Mýtnej gól nepadol

FK Iskra Hnúšťa – TJ Vinohrad Čebovce 1:0 (0:0)

Góly: 63. Brož, R: Marián Ratkovský, 80 divákov, ŽK: 79. Milan Chovan, 90. Adrián Balga, 45. Juraj Remeň, 51. Hasan Kliment, 61. Tomáš Ridzoň

DOMÁCI: Chovan – Kršák, Lackovič, Šagúl, Pačesa, Remeň, Slabecius (54. Ridzoň), Nemec, Caban (61. Brož), Šaliga (90. M. Petrok), Sudor

HOSTIA: Bojtoš – Pál, P. Balga, A. Balga, Kiss, Očko, Jakab, Péter, Kliment, Oláh (86. Kotian), Szabó (78. Klinko)

Marian Petrok, Hnúšťa: „V horúcom a dusnom počasí sa hral svižný futbal. Hlavne po taktickej stránke si obe mužstvá plnili svoje úlohy na vysokej úrovni. Gólových príležitostí veľa nebolo, viac sa hralo v strede ihriska. Niekoľko sľubných šancí mali domáci už v 1. polčase. Jednu z nich Šaliga nevyužil. Hostia z brejku mohli skórovať, keď ich útočník preloboval brankára, ale lopta skončila mimo brány. V 2. polčase hra gradovala, na kombináciu bolo málo priestoru a mužstvá hrali veľmi dobre. Hnúšťanský tréner mal zrejme šťastnú ruku, keď do hry poslal Broža, ktorý krátko po striedaní rozhodol zápas, keď spoza šestnástky umiestnenou strelou nedal brankárovi šancu. Do konca zápasu už domáci kontrolovali hru a hostí nepustili do výraznejšej šance. V závere ešte mohol Šaliga prikrášliť výsledok, no netrafil opustenú bránku.“

TJ Družstevník Klenovec – TJ Santrio Láza 2:5 (0:3)

Góly: 47. a 60. Tomáš Brndiar – 5. Ján Dobročka, 22. Jakub Lapin, 40. D. Sarvaš, 63. R. Balaško, 90. M. Mitter, R: Peter Jodas, 238 divákov, ŽK: 62. Lukáš Ladika, 27. Róbert Ferencz, 75. Viktor Vince, 7. Martin Trnavský, 67. Tomáš Hlôška, 43. Róbert Trnavský, 47. Maroš Hruška

DOMÁCI: Pavel Hruška – L. Ladika, P. Fiľo (46. M. Bútor), V. Vince, Martin Trnavský, T. Hlôška (68. Maroš Hruška), Tomáš Brndiar, M. Bavala, Tomáš Medveď (46. Lukáš Brndiar), R. Doboš, Róbert Trnavský

HOSTIA: M. Mikla – R. Ferencz, M. Nosáľ, R. Majoroš (72. Michael Dobročka), D. Sarvaš, Jerguš Lapin, Z. Oláh, R. Balaško, Jakub Lapin, M. Mitter, Ján Dobročka

Marek Medveď, Klenovec: „Odohrali sme asi najslabší polčas na domácom ihrisku. Prvý polčas bol z našej strany jedna veľká katastrofa. Naša hra bola bez pohybu, bez presnosti. Súperov šikovný hráč a výborný futbalista J. Dobročka to využil, následne aj Jakub Lapin a Balaško. V 2. polčase sme začali bojovať. T. Brndiar dal dva nádherné góly, ale potom sme takticky nezvládli dve štandardky a bolo rozhodnuté. Tak, ako sme hrali v 1. polčase, v tejto súťaži hrať nemôžeme. Bola to katastrofa. V 2. dejstve sme bojovali, ale už nám neprialo ani šťastie a súper bol efektívnejší.“

TJ Družstevník Mýtna – 1. FK Buzitka 0:0

R: Miroslav Vrábeľ, 80 divákov, ŽK: 30. Jozef Erdelac, 12. Jakub Ľalík, 53. Denis Grexa, 84. Tomáš Deneš

DOMÁCI: R. Urbančok – L. Mužík, Michal Rafaj, M. Bolčo, J. Golian (62. M. Trebuľa), P. Dibala (81. D. Harčár), F. Koristek, S. Demanko, R. Šatara, D. Grexa (70. J. Tkáč), P. Sivok

HOSTIA: C. György – J. Juráš, J. Erdelac (83. Rudolf Becáni), A. Nagy, M. Juhaniak, P. Malček, J. Ľalík (46. T. Deneš), J. Juhász, Š. Lapin (46. Jozef Becáni), Z. Rapi (65. M. Malatinec), J. Imrovič

Pavol Gabľas, Mýtna: „Zápas sa začal vo svižnom tempe. V 8. min. po centri sprava domáci opečiatkovali brvno. V 19. min. po strele z 20 m sa nastrelila tyč. V 35. min. hosťujúci hráč strelou zo šestnástky opečiatkoval ľavú tyč. Hostia začali druhý polčas lepšie. Po nájazde Deneša zakročil bravúrne domáci brankár. V 70. min. po peknej akcii Mýtnej Šatara prekopol prázdnu bránu. Bojovný a vyrovnaný zápas sa skončil bezgólovou remízou.“

FK Jesenské – MFK Revúca 2:1 (1:0)

Góly: 12. K. Radič, 68. Z. Múčik – 87. P. Konček, R: Richard Bálint, 300 divákov, ŽK: 41. Adrián Bial, 71. Richard Szkokan, 76. Juraj Ganaj, 76. Matúš Levický, ČK: 76. Adrián Bial

DOMÁCI: M. Michálek – M. Šťavina, T. Szabó, A. Bial, K. Radič (34. Š. Lakatoš), Z. Kótai (90. N. Nagy), O. Andráši, P. Kökény, M. Gibaľa, R. Szkokan, Z. Múčik (87. F. Zibrin)

HOSTIA: M. Kasper – M. Majerčík, D. Fulop (71. P. Antal), J. Herich, P. Konček, L. Kožička, D. Šestina, D. Bystrán, M. Petráš, J. Ganaj, M. Levický

ŠK Vinica – TJ Jednota Málinec 1:4 (0:3)

Góly: 58. M. Pobori – 1. T. Ďurica, 35. M. Blahuta, 45. A. Beľa, 73. R. Šavlík, R: Matúš Štrba, 150 divákov, ŽK: 62. Patrik Paprnák

DOMÁCI: P. Kalmár – Ľ. Ohajda, R. Súth, L. Halko, L. Szita, M. Pobori, Gabriel Skabella (71. M. Róm), R. Nagy (86. P. Volkovics), A. Bugyi (46. L. Bence Varga), Z. Gemer, R. Kováč

HOSTIA: R. Janšto – L. Šnúrik, L. Šuška, E. Karlík (85. J. Machala), J. Melich (78. A. Findra), M. Kelement, R. Šavlík (74. J. Marcinek), A. Beľa (87. M. Hajdóci), M. Blahuta, T. Ďurica, P. Paprnák

OFK Olováry – OŠK Radzovce 1:1 (0:0)

Góly: 70. M. Majoroš – 77. František Tóth, R: Csaba Rybár, 70 divákov, ŽK: 61. Marek Horváth, 66. Dávid Gáspár, 58. Kristián Lendvai, 75. František Tóth, 82. Tibor Žingor, 81. Nikolas Mičuda, 35. Gábor Horváth, 88. Ádám Bencsík

DOMÁCI: A. Földi – T. Régi, M. Horváth, K. Lendvai (64. T. Lubušký), M. Miškei, A. Kamendy, T. Žingor, P. Drozd, M. Paľaga, L. Rácz, T. Fehér (46. M. Majoroš)

HOSTIA: J. Národa – P. Spodniak, D. Gáspár, M. Pinter, František Tóth, J. Lipták, N. Mičuda, G. Horváth (77. Jonatán Bari), V. Radics (89. A. Nagy), Filip Bari (61. T. Felsö), Á. Bencsík

MFK Baník Veľký Krtíš – TJ Ipeľ Balog nad Ipľom 2:1 (0:1)

Góly: 48. J. Matuška, 70. D. Dobrocký – 13. Á. Urbán Oláh, R: Pavel Danko, 275 divákov, ŽK: 83. Roland Smiknya, 86. Zoltán Orem, 14. Ádám Urbán Oláh

DOMÁCI: Štefan Koči – M. Greguš (72. M. Maslaňák), D. Dobrocký, D. Drienovský, P. Ádam, Ľudovít Koči, J. Matuška, Nikolaj Havrila, S. Štefan (46. M. Dudáš), Jakub Havrila, K. Kadiš

HOSTIA: R. Mics – K. Radoš, R. Smiknya, M. Nagy, R. Rácz, M. Oroszlány, P. Gyurász, J. Nedeľa (80. G. Zolczer), Z. Orem, Á. Urbán Oláh (67. R. Dobos), G. Török (71. A. Kovács)

Denis Fodor, Veľký Krtíš: „Baník nastúpil na 3. zápas v priebehu 7 dní. Okresné derby proti posilnenému Balogu videla v letnom počasí pekná divácka kulisa. Domáci vedeli, že hostia hrať futbal vedia a budú hroziť najmä z nebezpečných protiútokov. Domáci sa od úvodu zápasu zahryzli do súpera, mali územnú prevahu a loptu mali výhradne na svojich kopačkách. Prvý gól zápasu však padol do domácej brány – po nakopnutej lopte si útočník Balogu vypýtal faul 20 metrov od brány a hostia skórovali po umiestnenej strele smerujúcej ponad múr. Domáci hrali zvyšok polčasu rovnakú hru, mali územnú prevahu, no gól sa im streliť nepodarilo. Do druhého polčasu domáci nastúpili s jasným cieľom – otočiť výsledok zápasu. Dariť sa im to začalo prakticky od začiatku, keď Havrila pekne potiahol loptu k bránkovej čiare, spätnou nahrávkou hľadal Kadiša, ten loptu prepustil Matuškovi, ktorý umiestnenou polovysokou strelou vyrovnal. Priebeh zápasu sa nemenil ani v ďalšom priebehu druhého dejstva a viac-menej bolo otázkou času, kedy skóre otočia vo svoj prospech. Napokon sa to podarilo Dobrockému, ktorý krásnou strelou z rohu pokutového územia nedal hosťujúcemu brankárovi žiadnu šancu. Zápas sa mohol skončiť vyšším rozdielom, no viac gólov do konca zápasu už pekná divácka kulisa nevidela. Domáci ďakujú všetkým priaznivcom za povzbudzovanie a veríme, že nás prídu povzbudiť aj na budúcotýždňový šláger V. ligy do Málinca.“

TABUĽKA

1.Málinec 5 4 1 0 26:6 13

2.Veľký Krtíš 5 4 1 0 10:4 13

3.Revúca 5 4 0 1 15:5 12

4.Hnúšťa 5 3 0 2 8:7 9

5.Jesenské 5 3 0 2 13:16 9

6.Čebovce 5 2 1 2 12:7 7

7.Radzovce 5 2 1 2 9:6 7

8.Santrio Láza 5 2 1 2 13:11 7

9.Olováry 5 1 3 1 13:13 6

10.Balog nad Ipľom 5 1 1 3 9:14 4

11.Buzitka 5 1 1 3 6:12 4

12.Klenovec 5 1 1 3 7:18 4

13.Vinica 5 0 2 3 5:14 2

14.Mýtna 5 0 1 4 4:17 1

Ružiná v Tomášovciach padla, Kokava v Uhorskom prekvapila

OŠK LG Krono Uhorské – TJ ŠTART Kokava nad Rimavicou 3:4 (2:0)

Góly: 19. D. Hríň, 32. a 57. P. Valentýni – 50. M. Varga, 70. A. Šuniar, 73. M. Hronec (z 11m), 74. T. Bauer, R: Marian Jačmeník, 300 divákov, ŽK: 75. Pavol Ďuriško, 45. Dominik Kamas, 76. Mário Sendrei, 65. Peter Valentýni, 79. Roman Ružička, 65. Pavel Suja, ČK: 81. Pavel Suja

DOMÁCI: M. Trčan – P. Ďuriško, P. Kuvik, D. Hríň, M. Poliak (59. P. Baláž), M. Lempochner, S. Nosáľ, A. Rončák (87. J. Marunčák), P. Valentýni (73. M. Mizera), C. Csányi, D. Vikor (67. M. Dyma)

HOSTIA: A. Šuniar – M. Hronec, D. Kamas, T. Bauer, M. Chromek, K. Oravec, M. Varga, M. Sendrei, E. Čonka (34. D. Čavoj), R. Ružička, N. Lámer (60. P. Suja)

Domáci v kvalitnom zápase pred peknou diváckou kulisou po obrovských individuálnych chybách prehrali vyhratý zápas a doslova darovali hosťom z Kokavy 3 body.

ŠK Slovan Vidiná – FC Slovan Divín 3:0 (2:0)

Góly: 1. a 38. P. Čudovský, 90. R. Šupina, R: Ján Gombala, 60 divákov, ŽK: 70. Peter Kmeť, 30. Ján Kučera, 43. Adam Marko, ČK: 56. Tomáš Václavík

DOMÁCI: T. Václavík – L. Miadok, R. Šupina, D. Melich, J. Kučera (75. M. Janšto), D. Molnár, P. Čudovský, M. Hronec, J. Rekšák (24. P. Šuľaj), A. Kička, L. Špak (90. P. Olšiak)

HOSTIA: T. Šoltés – P. Kmeť, Š. Haranza (75. D. Leško), I. Čaba, P. Štengl (70. Vladimír Havrla), Marek Havrla, Z. Berky, F. Oláh, M. Dibala, M. Holík (47. J. Jakubove), E. Smekal (37. A. Marko)