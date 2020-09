V Utekáči si pripomenuli padlých aj jubileum dobrovoľných hasičov

120. výročie vzniku hasičského zboru v Utekáči

Hasičský zbor v Utekáči vznikol pri miestnej sklárni z potreby mať pod kontrolou všadeprítomný oheň, nakoľko výroba skla bola s ohňom priamo spojená.

Vznik sa datuje pred rok 1900, absencia dobových záznamov (ktoré paradoxne padli za obeť ničivej povodni v roku 1974,kedy besnejúce vody Rimavice odniesli celú hasičskú zbrojnicu) nedovoľuje uviesť úplne presný dátum vzniku. Prvým záchytným bodom sa stala fotografia z roku 1901,kde už vidíme vysoké hodnosti na uniformách veliteľov.

Teba zdôrazniť, že utekáčski hasiči zasahovali pri požiaroch nielen v sklárni, ale aj v obci a mimo nej. Pri tom platilo nepísané pravidlo, že pomáhať hasiť bol povinný každý občan. Nielen pri požiaroch bola potrebná pomoc hasičov. Povodne, ktoré obec postihovali so železnou pravidelnosťou, tiež preverili pohotovosť a pripravenosť závodnej hasičskej jednotky.

Z tejto sa časom vyprofilovalo aj družstvo športové .V ére najväčšieho rozmachu mal miestny hasičský zbor 5 športových družstiev všetkých vekových kategórií. Zaujímavosťou zostáva, že v

Jedným za najťažších momentov pre utekáčskych hasičov bolo, rovnako ako pre celú obec, zatvorenie sklárne. Dobrovoľný hasičský zbor zostal z večera do rána na dlažbe bez prostriedkov, auta, techniky. Len nezlomná vôľa postavila miestny zbor opäť na nohy. Novým začiatkom bol rok 2014, kedy vďaka osobnej angažovanosti predsedu a hŕstky skalných členov, podarilo sa zakúpiť zásahové vozidlo a tým získať možnosť financovania od štátu.

Hasiči, to nie sú len krásne červené autá a hadice s prúdmi vody . Sú to predovšetkým ľudia. Ľudia ochotní nezištne nasadiť svoje životy do boja so živlom na záchranu iných. V Utekáči sa príslušnosť k hasičom dedí z pokolenia na pokolenie. Sú to doslova rodinné klany, ktoré sprevádzajú fungovanie zboru od počiatku až po dnešok. Mená ako Dobrovský, Štromajer, Jakubec, Šáli, Šajgalík, Barutiak sú zapísané veľkými nezmazateľnými písmenami v histórii utekáčskeho hasičského zboru. Sme poznačení ohňom, hrdí na príslušnosť k armáde sv.Floriána. Sme hrdí, že sme tu ,,blížnemu na pomoc, Bohu na slávu,".(krédo z historickej zborovej vlajky utekáčskeho dobrovoľného hasičského zboru)

text: Gabriela Šusteková, tajomníčka DHZ Utekáč