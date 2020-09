Na Fiľakovskom hrade chystajú ďalšie novinky

Tohto roku prichystali pre návštevníkov hradu už viacero prekvapení. Ale na ďalšom ešte len pracujú.

5. sep 2020 o 7:54 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Na Fiľakovskom hrade pripravili v tomto roku viacero noviniek pre návštevníkov. Spomeňme aspoň novovytvorený archeologický chodník, zrekonštruovaný vínny domček (na fotke), vybudovanie novej prístupovej cesty do priestorov niekdajšieho dolného nádvoria či zastrešenie delovej bašty. No práce na zvýšení atraktivity hradu pre turistov ešte zďaleka neutíchajú.

„Do konca novembra budú ešte na hrade v rámci projektu robiť miestni nezamestnaní, tí už úplne zmenili tvár stredného nádvoria. Za pár mesiacov, čo sú tu, ho vyčistili od vrstvy sutín. Tie sa využili na vyrovnanie terénu pri kazematách. Na nádvorí sa už umiestnila aj odvodňovacia drenáž,“ uviedla Viktória Tittonová, riaditeľka hradného múzea vo Fiľakove, a dodala, že ide o projekt, ktorý bol finančne podporený aj z prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Ešte sa umiestnia kovové schodištia, vedúce do niekdajších kazemát. Do konca novembra sa nesprístupnia ešte všetky kazematy, lebo je to pre nás finančne náročné.

Zatiaľ prvé dva a o rok by sme chceli pokračovať na sprístupnení ďalších priestorov,“ zakončila riaditeľka.