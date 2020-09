Titulov majsterky sveta má na rozdávanie. Športové NAJ Rebecy Ficekovej

Veľkokrtíšanka zbiera kovy za lučenecký klub Pro Body & Metal Militia.

5. sep 2020 o 9:21 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ. Titulov majsterky Slovenska, Európy aj sveta má na rozdávanie. Iba 19-ročná silová trojbojárka Rebeca Ficeková sa za krátky čas zapísala do histórie tohto športu.

Rebeca Ficeková Vek: 19 Prezývka: Beky, Beka Súťaží za: Pro Body & Metal Militia Dosiahnuté úspechy: viacnásobná majsterka Slovenska, trojnásobná majsterka sveta (Maďarsko 2018), štvornásobná majsterka sveta (Trnava 2018), držiteľka 4 svetových rekordov zo súťaže v Anglicku (2018), dvojnásobná majsterka Európy (Maďarsko 2019), šesťnásobná majsterka sveta (Nové Zámky 2019), dvojnásobná majsterka sveta (Fínsko 2019) Článok pokračuje pod video reklamou V súčasnosti: aktívna silová trojbojárka v Pro Body & Metal Militia

So silovým trojbojom začala v roku 2017 a svoje kvality potvrdila na prvej súťaži, z ktorej si odniesla zlato v každej z troch disciplín.

Rebeca doteraz zažiarila na európskych aj svetových šampionátoch. Okrem získania zlatých medailí a prestížnych titulov sa tiež podpísala pod svetové rekordy.

Hoci je jej zbierka už teraz bohatá, neplánuje sa zastaviť.

Hostkou v rubrike Športové NAJ bola silová trojbojárka Rebeca Ficeková.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejší športový zážitok nemám. Tie nepríjemnejšie športové zážitky sú podmienené aj malými zraneniami, pre ktoré človek nevie vždy podať taký výkon, aký mal naplánovaný.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Držanie 4 svetových rekordov už od roku 2018, ale taktiež všetky moje úspechy či už z majstrovstiev Slovenska, Európy, alebo sveta.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať silový trojboj, a prečo?

Bolo by len otázkou času a náhody, kam by som „spadla“, pretože odmalička som nemala problém s loptovými hrami, cyklistikou, behom ani inými športovými aktivitami. Myslím si, že by ma to zavialo k nejakému silovému športu, keďže od detstva poznám tento typ športu.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Každou súťažou si dvíham latku vyššie a vyššie, ale nie vždy to vyjde tak, ako by malo. Takže asi nenaplnenie očakávaní. Avšak ani som nesnívala, že keď začnem robiť tento šport ako 16-ročná, tak že dosiahnem to, čo sa mi už podarilo dosiahnuť.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdá?

Sú to momenty z majstrovstiev sveta, keď som si domov odniesla diplom s titulom majsterky sveta z Fínska, Maďarska a Anglicka. Posunulo ma to ďalej, pretože tam človek môže zažiť neopakovateľnú atmosféru, dokáže si veriť viac a snaží sa podať lepšie výkony.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Počas mojej kariéry som, chvalabohu, žiadny trapas nezažila.

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Je to hlavne môj otec a, samozrejme, chalani z nášho klubu, ktorí to dotiahli veľmi ďaleko v tlaku na lavičke alebo v iných disciplínach.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rada?

Každý šport má niečo do seba. Každý sme iný a baví nás niečo iné, takže by som nezrušila žiadny šport. K žiadnemu nemám negatívny postoj.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment na pódiu?

Vždy sa teším na svoj pokus a na pódium idem rada, lebo viem, že v publiku mám svojich ľudí, ktorí mi držia palce. Potlesk a skandovanie môjho mena, to všetko ma poteší a vychutnávam si to. Ale stáť na najvyššom stupienku a v ruke držať diplom a na krku mať medailu je ten najlepší pocit.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Takého nemám alebo, lepšie povedané, nestretávam sa s ním na súťažiach pravidelne, takže sa nedá povedať, že by som niekoho tak brala. Keď aj mám súpera, neprajem mu nič zlé, lebo je to vždy len o príprave. Niekto sa môže pripraviť lepšie, niekto horšie.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Na podujatiach spoznávam veľa ľudí. Medzi mojimi naj sú tí, s ktorými sa stretávam na tréningoch každý pondelok, stredu a piatok a sú mi oporou.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Som veľmi rada, že tento šport neovplyvňuje jedálniček, ako napríklad vo fitnese alebo kulturistike. Medzi moje obľúbené patria napríklad kuracie mäsko s batatmi, šalátom a jogurtovým dresingom. Nepohrdnem palacinkami s tvarohom a hrozienkami, ale aj segedín môže byť. Rada pijem odšťavené ovocie a v akejkoľvek kombinácii s marhuľami a jablkami.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Najobľúbenejší film ani seriál nemám. Keď začnem niečo pozerať a baví ma to, tak si to rada pozriem. Na filmy a seriály nie som veľmi náročná.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Pop, ale aj staré klasiky.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Knihy, okrem školských, veľmi nečítam. Nie som ten typ človeka, nad knihou by som neobsedela.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Veľmi rada chodím bicyklovať na výlety a nové miesta. Mojou šálkou kávy je aj čas strávený s mojimi havkáčmi.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Mojím obľúbencom zo zahraničia je silový trojbojár Kirill Sarychev, ktorý je jedným slovom macher v tom, čo robí. Bola som veľmi rada, keď navštívil naše fitko.