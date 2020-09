Súťaž o najkrajšiu fotku Malohontu trvá do konca septembra

Výzva je pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov a súťaží sa v štyroch kategóriách.

6. sep 2020 o 14:33 TASR

HrRACHOVO. Milovníci fotografovania sa stále môžu zapojiť do fotosúťaže Malohont mojimi očami, ktorá trvá do 30. septembra. Patria sem napríklad obce Ďubákovo, Klenovec, Utekáč a Rimavská Baňa a ďalšie z okresov Poltár a Rimavská Sobota. "Je to možnosť poukázať na to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme. Na miesta, pamiatky, ľudí i udalosti, ktoré zaujmú oko domáceho i toho fotografa, ktorý sa sem práve vďaka nim stále rád vracia," informovala TASR manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont Miroslava Vargová.

Výzva je pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov a súťaží sa v štyroch kategóriách. Prvou sú prírodné krásy, patria sem stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary a vodné toky. Druhou je kultúrne dedičstvo, historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov a remeslá.

Štvrtou je kategória s názvom Ľudia a život. Môžu to byť ľudia pri práci, deti a rôzne aktivity v regióne. Do posledného celku môžu záujemcovia posielať akékoľvek zábery z obcí Padarovce, Potok, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Sušany a Šoltýska. Môžu to byť momentky, detaily, ľudia pri práci a zaujímavosti.

"Do každej z uvedených kategórií možno poslať maximálne tri fotografie s výnimkou kategórie číslo štyri, do ktorej možno poslať maximálne tri fotografie z každej z obcí," pripomína Vargová.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť hlasovaním na webstránke MAS Malohont. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom bude koncom tohto roka v Hnúšti. Z vybraných fotografií plánujú organizátori urobiť kalendár na rok 2021.