Remízy treťoligistov. Päť gólov Hajnáčky v sieti Tisovca, radovali sa aj Poltárčania

Výsledky, tabuľky a komentáre k zápasom Tipos III. ligy Stred a IV ligy Juh.

6. sep 2020 o 20:21 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

Remízový víkend treťoligistov

MŠK Rimavská Sobota – TJ Jednota Bánová 1:1 (0:1)

Góly: 88. J. Halaj (z 11m) – 44. D. Hundák, R: Miroslav Holas, 400 divákov, ŽK: 78. Pavel Mičuda, 87. Juraj Mráz, 90. Samuel Bičan, 59. Erik Suja, 52. Jasenovský

DOMÁCI: K. Gregor – P. Mičuda, S. Zvara (90. J. Šulek), T. Fajčík, E. Suja, T. Boháčik, D. Kalmár, J. Balog, J. Halaj, M. Vargic, E. Ľupták (23. Š. Dávid Gáspár)

HOSTIA: P. Kosa – J. Mráz, B. Ďurana, S. Bičan, S. Lazar, Ľ. Horecký, A. Bechný (70. M. Hrošovský), P. Jasenovský (85. M. Šoška), D. Hundák, M. Bendík, L. Kocian (61. D. Kothaj)

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „V stredu v pohári nám chytal Cs. Juhász, ktorý sa zranil a do zápasu s Bánovou sme išli s jasným cieľom – dobre brániť, počkať si na šancu a kvalitnému súperovi znepríjemniť súboj čo najviac. Našu mizériu zvýšilo ďalšie zranenie v 20. min. Naozaj, už som bol totálne zúfalý. Keď som ale videl, ako sú chlapci odhodlaní a pripravení bojovať, tak som bol rád, že sme polčas ukončili dobre, hoci s jedným nešťastne inkasovaným gólom. Vedel som, že keď sa namotivujeme, tak s výsledkom niečo môžeme urobiť. Nakoniec sa nám podarilo získať veľmi cenný bod. Dvakrát sme nastrelili brvno, čo svedčí o veľkej sile mužstva, aj keď je oklieštené. S odstupom času ma trochu mrzí, že sme nemali 2 – 3 hráčov k dispozícii, lebo s nimi by sme súpera porazili. Odmenou za náš výkon bol aj potlesk divákov, ktorí boli radi za bod. Aj ja som zaň rád. Uvidíme, čo nás čaká. Už druhý zápas som nastúpil aj ja, hral som, aj keď beriem antibiotiká. Ideme do Námestova, kde nemáme čo stratiť, ale musíme porozmýšľať a skúsiť doplniť nejakých hráčov, aby sme to celé zvládli.“

MFK Nová Baňa/Žarnovica – MŠK NOVOHRAD Lučenec 2:2 (0:2)

Góly: 51. M. Tóth, 81. Martin Lenard – 4. K. Oláh, 14. M. Šufliarský, R: Ľubomír Belko, 200 divákov, ŽK: 48. Martin Lenard, 42. Aguilar Aperecido Oliveira, 86. Miroslav Tóth, 89. Peter Kasan

DOMÁCI: M. Repiský – Martin Lenard, D. Vozár (80. M. Poničan), N. Milošević (68. Branislav Lenard), S. Čierťaský, M. Tóth, P. Kasan, M. Choe, D. Daniš, E. Lee, E. Kramár

HOSTIA: F. Dlubáč – M. Filkorn, S. Ludha, A. Aperecido Oliveira, M. Šufliarský, A. Pipíška (85. A. Siqueira De Moraes Filho), M. Tannhauser, M. Pribula, R. Gerebenits, K. Oláh (71. F. Blahuta), H. Dos Santos Almeida (51. M. Ufrla)

ŠK Prameň Kováčová – FTC Fiľakovo 0:0

R: Martin Kuteľ, 250 divákov, ŽK: 82. Arnold Kurunci, 17. Andrej Macuľa, 23. Štefan Lazsík, 64. Erik Urbančok, 51. Ján Slovák, 66. Richard Koncz, 90. Dejan Strniša

DOMÁCI: J. Polóny – V. Skydan (55. A. Šanta), T. Čákovský, A. Macuľa (46. Martin Giertl), Tomáš Giertl, L. Jagerčík (46. V. Mojžiš), Vladislav Slovák (66. B. Žilinec), Ján Slovák, M. Turák (60. E. Hric), N. Mejri, M. Turňa

HOSTIA: N. Páriš – M. Balázs, Arnold Kurunci (89. E. Bolla), D. Iboš (80. Kristián Kurunci), Š. Lazsík (46. O. Lovyniuk), M. Köböl, E. Urbančok, R. Koncz, M. Daško, D. Strniša, M. Püšpöky

Eugen Bari, tréner FTC Fiľakovo: „Pricestovali sme do Kováčovej s cieľom neprehrať. Po zápase som však trocha z výsledku 0:0 sklamaný. Bohužiaľ, chýbal nám elán, behavosť i nasadenie. Niektorí chlapci boli akoby vyplašení a nehrali s takou ľahkosťou ako doma. Ani zvolený systém nám nevychádzal. Nevyšlo nám napádanie ani pressing. Som preto sklamaný, lebo zápas sme mali jednoznačne vyhrať. Škoda, že nám nevychádzala finálna fáza. Defenzíva bola v poriadku. Boli tam nejaké chybičky, ale to bolo, vzhľadom na to, že sme hrali vonku, v poriadku. Našich dvoch stopérov preto môžem pochváliť. Boli sme bližšie k víťazstvu, mali sme viac šancí a súpera sme do ničoho vážnejšieho nepustili. Pred zápasom by som bral bod, ale teraz ma strata bodov mrzí. Musíme ísť ďalej a pripraviť sa na Čadcu.“

ŠKM Liptovský Hrádok – TJ Baník Kalinovo 0:0

R: Juraj Krajči, 150 divákov, ŽK: 49. Šimon Koleň, 33. Patrik Kováč, 73. Lukáš Janigloš, 7. Jakub Cibula

DOMÁCI: J. Vilček – D. Kardoš, E. Pastva (86. F. Kubus), Š. Koleň (71. S. Horňák), M. Ferenc, Peter Hutník, P. Šimonovič, L. Janigloš, S. Hatala, M. Žákovič (56. S. Oh), S. Stano

HOSTIA: M. Rusnák – R. Ivan, R. Kolka, M. Jass (86. R. Máč), P. Radič, V. Koták, P. Kováč, A. Keszi (90. P. Štefánik), J. Cibula, R. Vančo, D. Dobiáš

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Kalinovo vycestovalo na ihrisko mužstva, ktoré zatiaľ nezískalo ani bod a tomu prispôsobilo taktiku. Do 13. min. sa mužstvá oťukávali. Prvú strelu domácich na bránu Rusnák bezpečne kryl. Potom sa hral futbal medzi 16-kami. V 30. min. Cibuľovu strelu z 20 m domáci brankár vyrazil na roh. Potom po rohu Kováč zakončil len do náruče domáceho brankára. V 33. min. vznikla sporná situácia, keď domáci faulovali vo vápne Kováča, no rozhodca to posúdil ako dovolený zákrok.