Krásne údolie privítalo priaznivcov vína otvorenými pivnicami

Podujatie pri Želovciach museli posunúť pre pandémiu koronavírusu, ale nevzdali sa ho.

10. sep 2020 o 7:54 Radovan Vojenčák

Víno a pohodová atmosféra prilákalo do údolia želovských pivníc aj tento rok stovky návštevníkov. (Zdroj: Martin Guru Schmidt)

Článok pokračuje pod video reklamou

ŽELOVCE. V sobotu 29. augusta sa konal 2. ročník Otvorených želovských pivníc v Údolí želovských pivníc pri Želovciach. Táto akcia prilákala približne 450 ľudí a pôvodne sa mala konať na konci mája, pri príležitosti sviatku sv. Urbana – patróna vinárov.

„Prekazila nám to korona, tak sme boli donútení to preložiť. Rozmýšľali sme aj nad presunutím až na rok 2021, ale na základe záujmu ľudí sme sa to rozhodli usporiadať na štátny sviatok SNP. Po splnení podmienok, ktoré nám dali z kancelárie hygienika, sme dali dokopy 13 zastavení,“ uviedol Peter Pekár, jeden z organizátorov podujatia.

Dodal, že na ňom mali zastúpenie nielen miestni vinári a jeden vinár z Kosihoviec, ale aj remeselníci, farmári a drobní podnikatelia z blízkeho okolia. V ponuke okrem vína boli medy, medovníky, langoše, guláše, syry a mnoho ďalšieho.

„Vieme že sa veľa ľudí bálo prísť kvôli tomu že každý deň počúvajú o pandémii ale u nás žiadny vírus nemal šancu. Pre detičky sme mali malé detské ihrisko kde sa mohli dať aj maľovať na tvár. Najviac ich asi potešila detská tombola a 50 cien ktorá bola úplne zdarma," dodal jeden z organizátorov podujatia.

Aj pre dospelých bola pripravená tombola a tá bola podľa usporiadateľov celkom zábavná keďže jej žrebovanie naplánovali na 20.00 hod a stan v ktorom sa konalo nevybavili osvetlením. Losovanie cien tak prebehlo za pomoci čelových lámp a svetiel z mobilov. O dobrú náladu sa tiež postarala aj ľudová hudba Dežka Oláha zo Sucháňa.

„Myslíme si, že každý návštevník si našiel to svoje a prežil príjemný deň. Nás veľmi potešilo, že si k nám našli cestu hostia zo Svidníka, Partizánskeho, Pezinka, Bratislavy, ale aj Anglicka a Poľska. Ďakujeme každému jednému, kto sa zastavil u nás a už teraz premýšľame nad 3. ročníkom,“ zakončil Pekár.