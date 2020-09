V dvoch školách vo Fiľakove potvrdili COVID-19 u pedagógov

Na jednej zo základných škôl prerušili vyučovanie. Dvom stredoškolským triedam nariadili dištančnú formu vzdelávania.

10. sep 2020 o 15:10 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Zo štyroch vážnych podozrení na COVID-19 vo Fiľakove sú už tri potvrdené. Výsledok štvrtého testu zatiaľ nie je známy.

Po dnešnom (10. 9.) zasadnutí krízového štábu mesta, ktorého sa zúčastnila aj zástupkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci, tamojšia samospráva informovala o pravdepodobných dvoch ohniskách, pričom prvé dva prípady spolu súvisia.

„U nich bol zistený aj zdroj nákazy, u tretej pacientky ho hygienici zisťujú,“ uvádza na svojej facebookovej stránke mesto s tým, že prvými dvoma nakazenými sú pedagógovia.

Vzhľadom na to bolo Základnej škole na Školskej ulici vo Fiľakove udelené riaditeľské voľno. Potrvá od piatku 11. 9. do stredy 16. 9.

„Na testovanie sú objednaní traja zamestnanci, s ktorými prišla učiteľka do kontaktu. Čo sa týka žiakov, prišla do kontaktu s jednou triedou II. stupňa. Tá má riaditeľské voľno už od štvrtka 10. 9.,“ ozrejmila samospráva.

Na tamojšej strednej odbornej škole nariadili dvom triedam od štvrtku 10. 9. dištančnú formu vzdelávania.

„Nakazený pedagóg neprišiel do kontaktu so žiadnymi študentmi, iba s dvoma zamestnancami, ktorí podstúpia testovanie v najbližších dňoch. Žiaci z dvoch tried zostali doma, keďže ich navštevujú vnúčatá 67-ročnej ženy, ktorá je tretím pozitívnym prípadom. Tri vnúčatá a ďalší traja členovia rodiny už podstúpili testy. Ich výsledky by mali byť známe v piatok 11. 9.

„Táto pacientka má aj ďalšiu chronickú diagnózu. Aktuálne je hospitalizovaná v lučeneckej nemocnici. Zatiaľ má ľahší priebeh ochorenia, konkrétne mierne respiračné ťažkosti. Nakazení pedagógovia sú momentálne bezpríznakovými a liečia sa v domácej izolácii,“ konkretizovali predstavitelia mesta s tým, že dezinfekcia verejných priestranstiev – autobusových zastávok, zábradlí, ihrísk, kľučiek mestských budov či nádob na odpad bude častejšia.

„Dôrazne však apelujeme všetkých, aby ste nepodliehali panike, situácia je pod kontrolou. Zároveň však situáciu nezľahčujte a nespochybňujte jej závažnosť. Treba dodržiavať hygienické usmernenia a byť zodpovedný voči sebe i ostatným,“ uvádza sa v správe.