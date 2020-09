Športové NAJ Lucie Bozóovej: Pokorila aj európske pódium

Fitneska túži po účasti na majstrovstvách sveta.

11. sep 2020 o 7:31 Jozef Mikuš

LUČENEC. Je viacnásobnou majsterkou Slovenska a v zbierke má aj cenný titul európskej šampiónky. Životnú vášeň a potešenie našla v disciplíne, činkách aj v tvrdých tréningoch.

Lucia Bozóová Vek: 32 Súťaží za: SANK, PCA, NABBA/WFF Dosiahnuté úspechy: 1. miesto na európskom šampionáte WFF v Manchesteri, 3. miesto z majstrovstiev Európy v Montecatini Terme, viacnásobná majsterka Slovenska, 2. miesto FIBO Cup, 1. miesto Toro Cup, V súčasnosti: osobná trénerka

Hostkou v rubrike Športové NAJ bola fitneska Lucia Bozóová.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

V roku 2017 som súťažila v Slovenskej asociácii naturálnej kulturistiky. Rozhodcovia ma na pódiu absolútne nevnímali. Vtedy som si povedala, že sa už nikdy nepostavím na súťažné pódium. Našťastie, vydržala som len rok.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Určite zlato a titul majsterky z európskeho šampionátu v Manchersteri a cenu mesta Lučenec, ktorú mi udelili v lete roku 2019.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať fitness?

Silovému trojboju.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Účasť na majstrovstvách sveta, ktoré sa tento rok mali konať v Mexiku, no zrušili sa pre pandémiu koronavírusu.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdá?

Keď som sedela medzi divákmi na majstrovstvách Európy, keďže moja kategória mala nástup neskôr. Pozerala som sa na pódium a až vtedy som si uvedomila, kde som to dotiahla a to, že reprezentujem svoju krajinu. Skoro som sa rozplakala.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Žiadny sa mi zatiaľ neprihodil.

Kto je alebo kedysi bol vaším športovým vzorom?

Je ňou fitneska Andrea Ondrejovičová.

Ak by ste mali takú moc, ktorý šport by ste zrušili a prečo? Prípadne ktorý šport nemáte rada?

Nezrušila by som žiadny. Každého človeka baví niečo iné a naopak. Mňa napríklad absolútne nebaví futbal.

Aký bol váš najkrajší alebo najlepší športový moment na pódiu?

Bolo to na majstrovstvách Slovenska v roku 2019. Bola som spokojná so svojou formou a cítila som sa výborne. Bola to doslova zábava.

Koho považujete za svojho najväčšieho športového rivala?

Nikoho. Všetci si to musíme odmakať a verdikt je na rozhodcoch.

Kto je vaším najväčším športovým priateľom?

Je ním Patrik Spodniak. Učíme sa jeden od druhého.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo a nápoj?

Najradšej mám hovädzí steak a kávu.

Aký je váš najobľúbenejší film alebo seriál?

Priatelia, Dva a pol chlapa, Teória veľkého tresku a milujem marvelovky.

Aká je vaša obľúbená kapela, spevák alebo hudobný žáner?

Vypočujem si všetko, ale najradšej mám Kaliho, DJ Tiesta, Linkin Park a Marilyna Mansona.

Aká je vaša najobľúbenejšia kniha?

Všetko od Lucie Saskovej a knihu Arnolda Schwarzeneggera Total Recall.

Ktorú činnosť robíte najradšej a prečo?

Najradšej jem. (smiech) Milujem jedlo.

Kto je váš najobľúbenejší slovenský a aj zahraničný športovec/športovkyňa?

Je ich veľa. Spomeniem napríklad Jána Kráľa, Lenku Kurákovú, Tomáša Tabačiara, Kathi Bélu či Zsuzsanu Toldi.