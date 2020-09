V Lučenci plánujú investovať do ciest ešte tento rok takmer 1,3 milióna eur

Mestskí poslanci odsúhlasili prijatie finančnej štátnej výpomoci.

11. sep 2020 o 10:10 Marcela Ballová

LUČENEC. Lučenecká samospráva chystá veľkú rekonštrukciu ciest. Prilepšiť by si mali aj športové kluby.

Podľa informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnila primátorka Alexandra Pivková, schválila vláda pre samosprávy a vyššie územné celky poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci. Je určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií.

Jej výška je maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za tento rok so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných splátkach, pričom prvá bude uhradená v roku 2024.

„Poskytnutie tejto výpomoci je podmienené finančnou disciplínou samosprávy, no a mesto Lučenec túto podmienku spĺňa,“ vyjadrila sa primátorka s tým, že poskytnuté financie musia byť použité do konca tohto roka. Konkretizovala, že rezort financií vyčíslil výpadok dane z príjmov pre mesto Lučenec vo výške 595 872 eur. Mestskí poslanci prijatie spomínanej štátnej odsúhlasili.

Na čo bude štátna výpomoc použitá ►500-tisíc eur sa použije na opravy miestnych komunikácií, spôsobom súvislých asfaltových pokládok. • Ulice Jána Husas a Lúčna (II. etapa) – úsek od križovatky Ul. Barákova po Ul. B. Němcovej. • Ulica Lúčka – úsek od Ul. Garbiarskej po Ul. M. Šolochova. • Ulica M. Rázusa – najhorší úsek od Ul. Maloveskej k D-nábytku (mestský okruh). • Sídlisko Rúbanisko III. – vnútrobloková panelová cesta pri bytovom dome č. 9 – 17. • Námestie Republiky č. 6 – 14 (úsek od M. R. Štefánika č. 16 – 21 až po nemocnicu). • M. R. Štefánika – pri bytovom dome č. 16 – 21, etapa C. ►95 872 eur samospráva použije na záchranu športových klubov a ich činnosti do konca roka 2020. • ŠK Novohrad, BKM Lučenec, Akadémia pohybu, Hokejový klub, OZ Futsal a ostatné malé kluby). • Časť peňazí bude využitá aj na mestské športoviská v správe akciovej spoločnosti SPOOL.

„Zároveň sa z prostriedkov rezervného fondu, vyčlenených na akcie, v prípade ktorých tento rok nedôjde k finančnému plneniu, vyčlenilo v rozpočte ďalších 115-tisíc eur na pokládky nespevnených ciest v meste súvislým asfaltovým krytom,“ doplnila primátorka. Konkretizovala, že pôjde o Ulice A. S. Jegorova, Úzku, Járkovu, Olbrachtovu a časť Ulice A. Wágnera.

Aktuálne sa v Lučenci realizujú dve veľké rekonštrukcie miestnych komunikácií, na ktoré bolo schválených a z rozpočtu vyčlenených takmer 460-tisíc eur. Rovnako prebiehajú opravy a rekonštrukcie chodníkov na Rúbanisku I. a III. za zhruba 80-tisíc eur.

„Tiež sme v rozpočte vyčlenili a tým posilnili balík určený na bežnú a zimnú údržbu o 90-tisíc eur,“ zakončila Pivková.

V Lučenci by sa tak do konca roka malo celkovo investovať do opráv miestnych komunikácií takmer 1,3 milióna eur.

Priebeh prác by mal byť plynulý, avšak záleží aj na poveternostných podmienkach a pandemickej situácii.