V Lučenci postavia cyklocestu do Haliče a Vidinej za takmer 1,3 mil. eur

Navrhnutá cyklistická cestička je svojou funkčnosťou orientovaná na cyklistickú dopravu do zamestnania, ale aj na rozvoj rekreačných a pohybových aktivít

11. sep 2020 o 14:28 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Cyklocesta z Lučenca do obcí Halič a Vidiná sa do konca budúceho roka môže zrealizovať. Na ich vybudovanie lučenecká samospráva získala nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 1 212 945,62 eura, pričom spolufinancovanie mesta je vo výške 5 % a predstavuje sumu 63 839,24 eura. Podľa aktuálne zverejneného verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota 1 011 709,41 eura bez dane z pridanej hodnoty.



Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca kancelárie primátorky Lučenca Mária Bérešová, v zmysle Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje dokončiť dielo v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 7. októbra do 9:00, pričom samospráva od účastníkov vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 22-tisíc eur.



Cyklocesta Lučenec - Halič a Lučenec - Vidiná je súčasťou plánovaných cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Má plniť hlavne dopravnú a doplnkovo aj rekreačnú funkciu pre miestnych obyvateľov a pre návštevníkov regiónu. "Pri návrhu cyklistickej cestičky boli rešpektované zásady ucelenosti cyklistických trás, spojenie zdrojov a cieľov a jej atraktivít.

Cyklistická cestička v meste Lučenec prepojí obytné územie, priľahlé inštitúcie a zabezpečí sprístupnenie nákupných a občianskych stredísk," objasnila vedúca s tým, že cyklotrasa je svojou funkčnosťou orientovaná na cyklistickú dopravu do zamestnania, ale aj na rozvoj rekreačných a pohybových aktivít.