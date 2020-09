Od budúceho týždňa sa možno zavrú hranice s Ukrajinou, začínajú opäť platiť určité obmedzenia, od októbra ďalšie

Medzi rizikové krajiny sa pravdepodobne zaradí aj Česko. Týkajú sa svadieb a hromadných podujatí.

11. sep 2020 o 18:18 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Pandemická komisia vlády navrhne v pondelok Ústrednému krízovému štábu uzatvorenie hraníc s Ukrajinou. Českú republiku zároveň navrhne zaradiť medzi rizikové krajiny. Na tlačovej besede po zasadnutí Pandemickej komisie Vlády SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako krajiny s nepriaznivou prognózou vníma pandemická komisia Rakúsko a Maďarsko. Medzi menej rizikové krajiny navrhuje zaradiť Švédsko, Bulharsko a Kanadu.



Minister tiež informoval, že medzi červené regióny na Slovensku sa už zaradila celá Bratislava, teda mestské časti I až V, Nitra, Tvrdošín, Stará Ľubovňa a Michalovce. Oranžové okresy sú aktuálne Senec, Pezinok, Malacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín a Vranov nad Topľou.



Od 16. septembra pandemická komisia zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach, teda hoteloch. Výnimky však budú platiť pre svadby a kary. Pre účasť na športových kempoch bude potrebný negatívny test nie starší ako 96 hodín, zúčastniť sa ich budú môcť len osoby, ktoré neprejavujú príznaky respiračného ochorenia. Počas konania športového kempu budú musieť zároveň osoby v ňom dodržiavať spoločnú

izoláciu.

Od 1. októbra komisia obmedzuje svadby na 30 osôb na celom území krajiny. V zelených okresoch budú povolené exteriérové hromadné podujatia do maximálne 200 osôb a interiérové hromadné podujatia maximálne do 100 osôb. V oranžových a červených okresoch budú povolené exteriérové hromadné podujatia na maximálne 100 osôb a interiérové hromadné podujatia na maximálne 50 osôb.



Krajčí tiež informoval, že sa predlžuje povinnosť nosiť rúška aj v triedach na školách u žiakov druhého stupňa, na stredných a vysokých školách do konca septembra. V školách na prvom stupni je nosenie rúšok vysoko odporúčané. V oranžových a červených okresoch odporúča pandemická komisia aj opatrenia pre seniorov. Navrhuje zakázať návštevy v domovoch sociálnej starostlivosti, neodporúča organizovať rodinné oslavy a apeluje tiež na očkovanie proti pneumokokom a chrípke.



Čo sa týka Rakúska, medzi rizikovými regiónmi sú aktuálne Viedeň, Tirolsko a Vorarlberg. V Česku je to Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Kralovehradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzenský kraj.

V Maďarsku sú rizikové regióny Budapešť, Fejér, HajdúBihar, Pest a v Poľsku Malopoľské vojvodstvo. Minister Krajčí upozornil, že rovnako rizikový je na Slovensku Bratislavský kraj. Ako dodal, spomedzi našich susedov je klesajúci trend nákazy len v Poľsku.



Situácia je podľa ministra vážnejšia ako pred týždňom. Ako povedal, počty infikovaných prudko rastú a druhú vlnu spúšťajú najmä sociálne kontakty mladých ľudí. "S najväčšiu pravdepodobnosťou, ak niečo neurobíme s trendom rastu infikovaných, budú rásť aj hospitalizácie a pribúdať úmrtia," povedal.