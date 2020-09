V nemocnici zomrel muž, ktorý sa v sobotu topil v jazere na Kurinci

Polícia nezačala trestné stíhanie, keďže nebolo podozrenie z cudzieho zavinenia.

13. sep 2020 o 19:27 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. V rimavskosobotskej nemocnici v nedeľu zomrel muž, ktorý sa v sobotu (12. 9.) topil v jazere v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda. TASR o úmrtí informoval Mário Bóna z Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banská Bystrica, podľa ktorého polícii úmrtie muža potvrdila nemocnica.

"Policajti boli v sobotu na mieste a vykonávali asistenciu. Muž bol po obnovení životných funkcií prevezený do nemocnice, kde v noci umrel," uviedol Bóna. Polícia podľa jeho slov v tomto prípade nezačala trestné stíhanie, keďže nebolo podozrenie z cudzieho zavinenia. "Šlo o nešťastnú udalosť, ktorú si muž zavinil sám," dodal.

Ako pokračovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová, podľa oznámenia na tiesňovú linku 155 muž skočil do jazera a nevynoril sa. "Na miesto sme okamžite vyslali záchranárov. Tým sa muža podarilo oživiť, uviedli ho do umelého spánku a v kritickom stave previezli do nemocnice," povedala Krčová.