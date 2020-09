Lučenec aj Fiľakovo súperov porazili, Poltár tesne prehral v Príbelciach

Výsledky, tabuľky a komentáre Tipos III. ligy Stred a IV. ligy Juh.

13. sep 2020 o 20:32 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

Lučenec potreboval výhru ako soľ, bod pre Kalinovo

FTC Fiľakovo – FK Čadca 3:1 (1:0)

Góly: 40. M. Daško, 57. a 82. O. Lovyniuk – 78. R. Práznovský, R: Erik Gemzický, 700 divákov, ŽK: 4. Máté Balázs

DOMÁCI: N. Páriš – M. Balázs, Arnold Kurunci (87. M. Juhaniak), D. Iboš, Š. Lazsík (68. M. Köböl), E. Urbančok (74. M. Fajd), R. Koncz (90. Kristián Kurunci), M. Daško, D. Strniša (84. P. Csaba Bari), M. Püšpöky, O. Lovyniuk

HOSTIA: M. Hlava – R. Putyra (22. M. Špila), M. Opial, T. Pohančeník (54. V. Krenželák), R. Coma (74. M. Mačinek), D. Kubalák, R. Práznovský (89. D. Kán), T. Tlelka, D. Prívara, P. Zubka (68. M. Šmahajčík), R. Gomola

Eugen Bari, tréner FTC Fiľakovo: „Vyhrali sme veľmi ťažký zápas. Vedel som, že to nebude jednoduché a to sa aj potvrdilo. Niektorí domáci hráči neboli úplne fit a neboli v takej pohode ako predtým. Strelili sme však prvý gól, upokojili sme sa a pridali aj druhý. Mrzí ma, že sme inkasovali na 2:1. Trochu nás to znervóznilo a báli sme sa o výsledok.

Podarilo sa nám streliť tretí gól a zápas sme už dotiahli do víťazného konca. Chlapcom ďakujem za výkon a najmä za víťazstvo. Proti poslednému sa totiž niekedy hrá horšie ako proti prvému tímu v tabuľke. Ideme ďalej. Pozeráme sa len na seba, nie na iných. Uvidíme, koľko bodov získame na jeseň.“

MŠK Novohrad Lučenec – MFK Zvolen 2:0 (2:0)

Góly: 32. a 35. K. Oláh, R: Michal Šottník, 310 divákov, ŽK: 43. Martin Oboňa, 84. Simon Bolf, 20. Pavol Telúch, 36. Igor Brozman, ČK: 54. Michal Šufliarský

DOMÁCI: M. Drak – P. Rokyta (27. M. Filkorn), S. Ludha, S. Geschwandtner, M. Šufliarský, A. Aperecido Oliveira, D. Kamenský (77. H. Dos Santos Almeida), K. Oláh (81. M. Hrudkay), A. Pipíška, I. Brozman, M. Tannhauser (90. M. Ufrla)

HOSTIA: J. Vaník – P. Hulec, M. Oboňa, S. Bolf, Samuel Telúch (56. A. Mutiso Muema), A. Strapek, Pavol Telúch, M. Lichý, Juraj Marunčiak, M. Melišík, D. Matis

Miroslav Kéry, tréner MŠK Novohrad Lučenec: „Zápas sme začali dobre. Spravili sme zmeny v zostave. Vymenili sme niektorých hráčov, ktorí pred zápasom nemali dobrý prístup, a to sa ukázalo ako správny krok. Tannhauser odohral výborný zápas. Mal dve obrovské šance, hoci ich nepremenil. Jedna skončila na tyči, druhá poskakovala na bránkovej čiare.

Kamenský s Aguilarom v zálohe a aj stopérska dvojica z Podbrezovej Geschwandtner a Ludha hrali tiež veľmi dobre. Ani Marek Drak nespravil žiadnu chybu. Bolo to úplne o niečom inom. Bojovalo sa, drelo sa. Hrali sme dobre aj v oslabení. Mužstvo môžem len pochváliť. Som rád za tri body, tretí zápas v rade sme neprehrali. Dúfam, že natiahneme sériu bez porážky.“

MŠK Námestovo – MŠK Rimavská Sobota 4:1 (1:0)

Góly: 38., 55. a 63. J. Gelčinský, 71. Dávid Kalmár (vl. gól) – 67. J. Halaj, R: Stanislav Horný, 150 divákov, ŽK: 85. Pavel Mičuda, 54. Tomáš Fajčík, 65. Tomáš Boháčik, 61. Dávid Kalmár, 60. Ján Halaj, 30. Martin Buckulčík

DOMÁCI: T. Lešňovský (70. M. Greššák) – M. Habiňák, M. Čiernik, Ľ. Jaššo, M. Branický, J. Siman, Š. Mydlár (78. Ľ. Záhumenský), J. Gelčinský (82. S. Kormaňák), J. Stašák (75. L. Kubica), J. Fajčák, M. Buckulčík

HOSTIA: K. Gregor – Š. Dávid Gáspár, P. Mičuda, S. Zvara, T. Fajčík, E. Suja (67. M. Michálik), T. Boháčik, D. Kalmár, J. Balog, J. Halaj, M. Vargic

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „Cestovali sme do Námestova bez šiestich hráčov, ale nechcem, aby to znelo ako výhovorka. Je to realita, s ktorou sa musíme vysporiadať. V zápase sme chceli zabojovať a súperovi čo najviac sťažiť podmienky. To sa nám najmä v 1. polčase podarilo. Škoda, že sme v jeho závere dostali gól zo štandardky.

Do 2. dejstva sme išli ako v zápase s Bánovou – držať čo najdlhšie nie úplne rozhodnutý zápas a skúsiť s výsledkom niečo urobiť. Žiaľ, dostali sme dva góly, ktoré boli trochu sporné, ale nechcem to nejako riešiť. Bolo to rozhodnutie arbitrov a musíme ho rešpektovať. V závere sme si dali ešte vlastný gól a zranil sa nám ďalší hráč – mladý Suja. Dúfam, že to nebude nič vážne. Súper vyhral zaslúžene, bol lepší.

Naša situácia je ťažká, ale musíme sa s tým vysporiadať. V stredu máme pohár proti Košiciam. Tešili sme sa na zápas, ale budeme v oklieštenej zostave a neviem si predstaviť, ako to dopadne. Našou prioritou je liga a ďalší domáci zápas s Kalinovom. Verím, že niektorí chlapci v priebehu týždňa naskočia a budeme silnejší. Nedá sa hrať, keď je v zostave veľa mladých, aj keď robili to, čo bolo v ich silách a nehrali zle.“

TJ Baník Kalinovo – TJ Tatran Oravské Veselé 0:0

R: Miloš Foltán, 200 divákov, ŽK: 72. Adam Žilák, 22. Marián Šmiheľ, 30. Marián Gočal, 18. Adam Keszi, 74. Jakub Cibula, 90. Ján Jurky

DOMÁCI: M. Rusnák – R. Ivan, R. Kolka, M. Jass, P. Radič, V. Koták, M. Hudek, A. Keszi (55. R. Máč), J. Cibula, R. Vančo, D. Dobiáš (55. P. Kováč)

HOSTIA: E. Feriančik – A. Žilák, A. Hoti, A. Kmeť, M. Šmiheľ, M. Gočal, L. Janič, K. Ratica (81. M. Hvoľka), A. Hojo (82. L. Pňaček), J. Jurky, R. Burzík (70. M. Pisarčík)

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Kalinovo privítalo mužstvo z hornej polovice tabuľky a tomu prispôsobilo taktiku. Už v úvode mali domáci veľkú šancu, keď Hudek namiesto strely zvolil prihrávku, ktorú ale vybiehajúci brankár kryl. V 11. min. Kalinovo zahralo priamy kop z rohu 16-ky. Odrazenú loptu skúsil využiť Ivan, ale netrafil bránu. V 20. min. po rohu Dobiáša sa na hranici 16-ky zmocnil lopty Cibuľa, ale jeho krížna strela tesne minula bránu hostí.

V 22. min. z 19 m zahral Dobiáš priamy kop, ale mieril nad. V 27. min. sa osmelili aj hostia, ale ich strelu do priestory brány Rusnák na dvakrát zneškodnil. Neskôr Keszi hlavou zakončil vedľa brány. V 35. min. hostia kopali priamy kop, ale ich center nenašiel hlavu žiadneho hráča. V 40. min. zakončovali z hranice 11-ky, ale strela letela nad Rusnákovu bránu. V 42. min. po štandardke osamotený Koták hlavičkoval zblízka nad.