Pokúša život, skúša čo mu ešte dovolí

Režisér Rastislav Boroš sa vrátil do nášho regiónu odkiaľ pochádza podľa jeho slov iba fyzicky a natočil tu film, ktorý by ho mohol zviditeľniť.

14. sep 2020

LUČENEC. V Lučenci, v Rimavskej Sobote a ich okolí sa cez leto natáčala romantická gangsterka zatiaľ s pracovným a pravdepodobne aj konečným názvom Biele na čiernom koni. rozhodli sme sa pri tejto príležitosti skontaktovať s jej režisérom Rastislavom Borošom. Ten už má na svojom konte film Stanko, časť z ktorého sa tiež natáčala v našom regióne. Rozhovor vznikal ešte počas natáčania v našom regióne.

Dočítal som sa, že pochádzate z Malohontu, môžete prezradiť, že odkiaľ presne?

Narodil som sa síce hore na Gemeri, v Revúcej, ale od piatich rokov som vyrastal v Rimavských Janovciach. Bolo to také klasické detstvo o tom ako sa rafinovane vyhýbať školským povinnostiam, ako kradnúť hrozno bez následkov alebo vyberať vtáčie hniezda a jesť slimáky. Najviac ma na spomienkach z tých čias baví, že sme si ako deti rozumeli napriek tomu, že sme boli rôznej národnosti, slovenskej, maďarskej a rómskej. Každý z nás jazyk toho druhého vždy nejako provizórne lámal a dobrodružne skloňoval, ale nám to bolo jedno z jedného jediného dôvodu. Spájalo nás to ako sa vyhnúť dospelosti.

Aká bola odtiaľ cesta na režisérsku stoličku?

Dlhá. Po gymnáziu som študoval štyri roky architektúru, potom scenáristiku a až po siedmych rokoch písania scenárov pre film a televíziu som si povedal, že ak si neskúsim film aj režírovať, budem neskôr ľutovať. Ja všeobecne rád skúšam všetko nové, lebo rád veci zažívam. Svet je veľký, život krátky a ja neverím, že po smrti príde niečo nové alebo dostaneme ďalšiu šancu na reparát, takže stále život pokúšam, kam ma až pustí a čo mi ešte dovolí.