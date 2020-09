V obci Hrušov chcú zrealizovať vodozádržné opatrenia za viac ako 260-tisíc eur

Starosta obce by chcel stavebné práce ukončiť do termínu presunutého 25. ročníka Hontianskej parády.

16. sep 2020 o 7:15 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BANSKÁ BYSTRICA. Zadržiavanie dažďovej vody a zároveň zníženie celkového množstva vody pritekajúcej do miestneho potoka pri prívalových dažďoch chce dosiahnuť obec Hrušov v okrese Veľký Krtíš plánovanou výstavbou vodozádržných opatrení. Podľa súťažných podkladov, ktoré boli zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, je predpokladaná hodnota prác je vo výške 261 190,36 eur bez DPH.

Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Hrušov Pavel Bendík, obec podala projekt na Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), v ktorom žiada o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, pričom piatimi percentami sa chce na investícii spolupodieľať.



Projekt sa skladá z troch stavebných objektov: zelená strecha budovy obecného úradu a kultúrneho domu, zadržiavanie vody z tejto strechy a zadržiavanie vody zo svahu amfiteátra. Cieľ pripravovaných opatrení je podľa starostu možné hodnotiť z dvoch pohľadov.

„Jedným je environmentálny, ako zber vody z veľkej strechy kultúrneho domu do jazierka a následne do nádrže pre polievanie a zásobu vody pre obdobia sucha, ktoré sú pre obec Hrušov príznačné. Na druhej strane ide o technické zhodnotenie jednopodlažnej budovy, ktorá sa aj vďaka asfaltovému povrchu v lete veľmi prehrieva. Úpravy by mali zabezpečiť lepšiu klímu pre budovu, teda v zime zateplenie a v lete ochladenie,“ konkretizoval Bendík s tým, že do strechy sa už 20 rokov neinvestovalo a zároveň ide aj o zachytenie vody z brehu amfiteátra a zo scény.

„Zámer nadväzuje aj na školu v rámci budovania environmentálneho povedomia u ďalšej generácie a chceme zároveň zlepšiť aj architektonický krajinný ráz,“ dodal starosta.



Celý proces schvaľovania by mal podľa Bendíka trvať do začiatku budúceho roka. „Ak by všetko ideálne prebehlo, tak by sme to chceli realizovať od mája budúceho roka, aby sme stavby zrealizovali do termínu presunutého 25. ročníka Hontianskej parády 20. augusta 2021,“ uzavrel starosta.