Keramika zažiarila aj napriek pandémii

Každoročné stretnutie keramikárov sa podarilo zorganizovať, a výsledky z neho možno vidieť až do októbra.

17. sep 2020 o 14:03 Radovan Vojenčák

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Napriek súčasnej situácii okolo koronavírusu Novohradské múzeum a galéria v Lučenci zorganizovalo Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo, ktoré nepretržite funguje už viac ako 30 rokov.

„32. ročník podujatia sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat, a. s., Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu,“ uviedla Andrea Németh Bozó z NMG.

Tohto ročníka sa aj vďaka aktuálnej situácii zúčastnili hlavne slovenskí umelci a iba jeden z Maďarska.

„Piatim umelcom – Lucii Lizákovej, Eve Srníkovej (na snímke), Milanovi Hankovi, Filipovi Šickovi a Andrásovi Antalovi z Maďarska sa opäť podarilo zaplniť nedávno vynovené výstavné priestory Novohradského múzea a galérie. Časť z ich prác obohatí zbierkový fond umeleckej keramiky našej inštitúcie,“ dodala Bozó.

Žiariť môžu aj vďaka Žiaromatu

Od svojho vzniku má keramické sympózium silného strategického partnera, ktorým je fabrika Žiaromat v Kalinove. Vďaka ich veľkým peciam môžu umelci vytvárať aj nadrozmerné diela, aké nemajú šancu vytvoriť v bežných domácich podmienkach. Ani po rokoch to našťastie nevyzerá, že by sa puto tejto spolupráce malo roztrhnúť.

„Nie je dôvod túto tradíciu dôvod meniť, ide o vytváranie povedomia o spoločnosti aj u inej skupiny ľudí než sú naši bežní zákazníci. Vo vedení našej spoločnosti sa o tom vôbec neuvažuje, takže aj v nasledujúcich rokoch radi toto podujatie u nás privítame. Umelci tvoria počas pobytu vo nevyužívaných priestoroch fabriky, takže ani tým neobmedzujú našu výrobu," pripomenul Tomáš Longauer, ekonomický riaditeľ spoločnosti Žiaromat Kalinovo

Možnosť tvoriť v týchto netradičných podmienkach si pochvaľovala aj tojnásobná účastníčka podujatia, lučenčanka Eva Stramska Srníková:

„ Pre mňa je to vždy niečo nové, nový prístup k tvorbe, lebo každý účastník prinesie vždy niečo svoje. Je to pre mňa ako škola, veľa nového sa naučím. Vďaka veľkým peciam máme možnosť robiť až dvojmetrové veci, je to veľmi inšpirujúce. A aj materiál je iný, čo dovoľuje robiť väčšie veci, ktoré vďaka šamotu majú väčšiu pevnosť."

Na sympózium išla s dvoma návrhmi, ale priamo na mieste sa aj vďaka vzájomnej inšpirácii a interakcii medzi účastníkmi ku ktorej dochádza medzi umelcami vznikli odlišné veci než pôvodne plánovala.

„Najdôležitejšie pre nás je nielen, že sa spoznávame po ľudskej stránke, ale aj po profesionálnej a vymieňame si skúsenosti. Je fajn, že tam boli aj muži, ktorí nám pomohli z hotovými vecami, kedže pece sú na inom mieste, než kde tvoríme," zakončila s úsmevom Stremska Srníková.

Výstava prác z 32 keramického sympózia potrvá v priestoroch múzea do 11. októbra.

Podujatie sa mohlo konať aj vďaka podpore z Banskobystrického samosprávneho kraja, firme Žiaromat a.s. Kalinovo,SVÚ - združenie keramikov Slovenska a obci Kalinovo.