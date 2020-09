Tri súťaže v priebehu deviatich dní. Mojžiš si vybehal titul majstra

Atlét z Vidinej sa predstavil aj v duatlone.

17. sep 2020 o 12:51 Jozef Mikuš

VIDINÁ. Uplynulé dni boli pre Novohradčana Michala Mojžiša vyčerpávajúce. Atlét z Vidinej v službách Dukly Banská Bystrica sa v priebehu deviatich dní predstavil až na troch pretekoch.

Sériu výkonov odštartoval koncom augusta (29. 8.) na slovenských majstrovstvách v atletike v Trnave.

„Ako už je u mňa zvykom z atletickej ligy, chcel som opäť štartovať v behu na 1500 m a aj v behu na 5000 m. Časový program bol však veľmi nabitý, a tak som sa rozhodol bežať iba päťtisícovku. Táto vzdialenosť je pre mňa akousi srdcovkou, aj keď bolí najviac,“ začal športovec.

Mojžiš sa v konkurencii 17 bežcov snažil podať čo najlepší výkon. Podarilo sa mu to, hoci stupienok mu tesne ušiel.

„V dusnom a veternom počasí som nechal na dráhe naozaj všetko a boli z toho, podobne ako pred rokom, opäť zemiaky – teda 4. miesto s časom 15:06,82 min.“

O tri dni neskôr (1. 9.) sa znova postavil na štart päťtisícovky na univerzitných majstrovstvách Slovenska. Odhodlanie vylepšiť výsledok z predošlého dňa bolo silné a Mojžišovi sa aj vďaka tomu podarilo s časom 15:17,19 min. v konkurencii 17 ďalších bežcov dobehnúť na prvé miesto. So zlatom na krku sa tak stal univerzitným majstrom Slovenska.

„Po tomto výkone som musel dbať na správnu životosprávu a kvalitnú regeneráciu, pretože už 6. septembra ma čakal duatlon. Svoju duatlonovú kariéru som nakopol presne tam, kde som ju pred tromi rokmi prerušil – v Mošovciach,“ prezradil Vidinčan.

Na duatlon si nenaordinoval špeciálnu prípravu. Čerpal z atletických tréningov. Mojžiša preveril päťkilometrový beh, 20 kilometrov na bicykli a následne beh na 2,5 kilometra. Do cieľa dobehol na treťom mieste.

„S výsledkom som bol spokojný. Samozrejme, že vždy to môže byť lepšie. Urobím všetko pre to, aby to už 27. septembra na majstrovstvách Slovenska v krátkom duatlone v Spišskej Novej Vsi aj tak bolo,“ dodal.