Župa rieši autobusovú dopravu, chce zriadiť dynamický nákupný systém

Župa je s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec už dva roky v spore.

19. sep 2020 o 19:34 SITA

Banskobystrický samosprávny kraj chce zriadiť dynamický nákupný systém slúžiaci na zabezpečovanie autobusovej dopravy, ktorého hlavnou časťou bude pravidelná prímestská autobusová doprava vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.

Ako vyplýva z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková odhadovaná hodnota zákazky je 512 040 000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Pravidelná prímestská doprava vo verejnom záujme zabezpečovaná primárne na území BBSK počíta na osem až 10 rokov s rozsahom od 10 do 50 mil. tarifných kilometrov.

Odhadovaná hodnota tejto prvej časti zákazky je 408 960 000 eur bez DPH, pričom prípravná fáza od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom po poskytovanie služieb by mala byť od 9 do 15 mesiacov.

Druhou kategóriou sú služby pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v rámci krátkodobých zmlúv a mimoriadnych situácií. Tu by mal byť rozsah prejazdených kilometrov od 50-tisíc do 5-miliónov a služba by mala byť poskytovaná v rozsahu od 6 do 24 mesiacov za odhadovanú sumu 408 960 000 eur.



Poslednou treťou kategóriou súťaženého dynamického systému BBSK je poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy, ktoré okrem územia kraja môžu presahovať jeho územie, prípadne aj územie SR.

„Ide najmä o zabezpečenie autobusovej dopravy do lyžiarskych centier na území BBSK, teda skibusov, zabezpečenie kyvadlovej dopravy na hromadné podujatia, zabezpečenie cyklobusov a podobne,“ uvádza sa v podkladoch. Odhadovaná hodnota tejto časti je 840-tisíc eur bez DPH.

Záujemcovia o zaradenie do dynamického nákupného systému na autobusovú dopravu pre BBSK môžu žiadosti o účasť v jednotlivých kategóriách predkladať do 13. októbra do 10:00 hod. Kvalifikovať sa bude možné aj po uplynutí tohto termínu, a to počas celej doby trvania dynamického nákupného systému.



V súčasnosti prímestskú dopravu v Banskobystrickom kraji zabezpečuje v deviatich okresoch spoločnosť SAD Zvolen a v štyroch okresoch SAD Lučenec.

Medzi dopravcami a BBSK trvá od septembra 2018 pre dodatky k zmluvám uzavretým predchádzajúcim vedením župy spor, ktorý rozhodujú súdy.