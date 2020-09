Derby ovládlo Kalinovo, FTC padol na Liptove a Poltáru nebolo súdené vyhrať

Výsledky, tabuľky a komentáre Tipos III. ligy Stred a IV. ligy Juh.

20. sep 2020 o 21:03 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

Derby vyhralo Kalinovo, Fiľakovo padlo na Liptove

ŠK Prameň Kováčová - MŠK Novohrad Lučenec 3:2 (1:1)

Góly: 15., 53. a 64. E. Hric (2 z 11m) - 38. a 87. M. Pribula, R: Richard Halfar, 200 divákov, ŽK: 63. Samuel Ludha, 35. Martin Giertl, 58. Lukáš Jagerčík

DOMÁCI: J. Polóny - V. Skydan, T. Čákovský, M. Giertl, Ján Slovák, L. Jagerčík (76. M. Turňa), Vladislav Slovák (73. A. Macuľa), P. Majerčík (55. B. Žilinec), A. Šanta (46. N. Mejri), V. Mojžiš, E. Hric (90. K. Psársky)

HOSTIA: I. Rehák - A. Sokol, S. Ludha, A. Aperecido Oliveira, A. Siqueira De Moraes Filho, D. Kamenský (55. M. Ufrla), A. Pipíška, M. Tannhauser, K. Oláh (70. M. Hrudkay), R. Gerebenits (60. H. Dos Santos Almeida), M. Pribula

Miroslav Kéry, tréner MŠK Novohrad Lučenec: „Bol to smoliarsky zápas. V 1. polčase sme od 15. min. boli suverénne lepším mužstvom. Prehrávali sme po nešťastnom góle, no vzchopili sme sa a Pribula vyrovnal na 1:1. Začali sme hrať a hru sme mali pod kontrolou. Hrali sme dobre a mali sme šance, súpera sme nepustili k ničomu. Začal sa 2. polčas, prišla zbytočná strata lopty, po ktorej nasledoval priamy kop.

Lopta mierila do múru, kde náš hráč dostal do tváre, ktorú si chránil rukou. Bola z toho penalta a stav sa zmenil na 2:1 v náš neprospech. Krátko na to prišla ďalšia penalta, po zbytočnom faule. Domáci ju premenili. Znížili sme na 3:2 a snažili sme sa vyrovnať, ale neostal nám čas. Kováčová bola tímom, s ktorým sme mohli bez problémov bodovať. Náš brankár nemal okrem tých penált a jedného nešťastného gólu ani čo robiť. Škoda.“

MŠK Rimavská Sobota – TJ Baník Kalinovo 0:4 (0:2)

Góly: 24. M. Hudek, 29. a 88. M. Jass, 73. R. Máč, R: Michal Šottník, 250 divákov, ŽK: 56. Martin Rusnák, 35. Pavel Mičuda, 87. Dávid Kalmár, 65. Viktor Koták, 77. Štefan Rubint, 64. Martin Hudek, 27. Radovan Vančo, 89. Daniel Čeřovský, ČK: 82. Pavel Mičuda

DOMÁCI: K. Gregor – P. Mičuda, T. Fajčík, E. Suja (71. P. Vasilko), D. Kalmár, C. Juhász, Š. Rubint, J. Halaj, P. Petrán, M. Vargic, E. Ľupták (46. J. Balog)

HOSTIA: M. Rusnák – R. Ivan (90. S. Husár), R. Kolka, M. Jass, P. Radič (87. A. Filipiak), V. Koták, M. Hudek (87. D. Čeřovský), A. Keszi, D. Dobiáš (68. R. Máč), J. Cibula, R. Vančo (68. P. Kováč)

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „Očakávania boli iné, aj keď som mal obavy, pretože som už v piatok na tréningoch videl na chlapcoch veľkú únavu. Nechceli sme si to pripúšťať. Do zápasu sme išli s miernym rizikom, lebo sme do zostavy dali aj dvoch hráčov, ktorí dlhšie nehrali pre zranenie. Bál som sa, ako na tom budú. Mali sme veľký problém v rozohrávke a v 1. polčase sme boli tvrdí. Nevedeli sme sa dostať do tempa a po chybách sme inkasovali dva zbytočné góly.

Cez polčas som v kabíne musel zvýšiť hlas, hoci to nezvyknem robiť. Súper hneď na začiatku 2. polčasu nevyužil tutovku. My sme potom asi 20 minút začali hrať to, čo sme mali. Súpera sme nepustili von a paradoxne v najväčšom tlaku sme dostali tretí gól, ktorý nás zaklincoval. Prišla frustrácia a zbytočná červená karta. Dostali sme štvrtý gól. Dostali sme sa tam, kde sme boli minulý rok. Musíme sa z toho dostať svojpomocne.

Nechcem znižovať výkon Kalinova, ktoré vyhralo zaslúžene a využilo naše zaváhanie. Takéto výkony si už nemôžeme dovoliť. Čakajú nad dva zápasy vonku, z ktorých chceme niečo doniesť domov. Potom máme zápasy s Fiľakovom a Lučencom, ktoré pre nás budú kľúčové. Musíme spolu bojovať ďalej."

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Do Rimavskej Soboty sme vycestovali s dušičkou neprehrať zápas. Vedeli sme, že v stredu odohrali ťažký pohárový duel. Po zápase sme boli ziskom všetkých bodov prekvapení. Stretnutie sa pre nás vyvíjalo veľmi dobre. Takticky sme bránili a hrozili z brejkov, z ktorých sme do polčasu dali 2 góly.

V 2. polčase sme začali samostatným nájazdom, ale nezužitkovali sme ho. Potom nás domáci na 20 minút zatlačili, no do vyloženej šance sa nedostali. Potom sme pridali ďalšie dva góly. Dve naše tutovky ostali nevyužité. Prehra je pre domácich krutá, ale my sme šťastní, že sme konečne získali vonka 3 body. Fanúšikov pozývame na ďalší domáci zápas v nedeľu proti Bánovej.“

ŠKM Liptovský Hrádok – FTC Fiľakovo 3:0 (1:0)

Góly: 17. a 75. S. Hatala, 50. P. Šimonovič, R: Michal Gregorec, 200 divákov, ŽK: 31. Erik Urbančok, 73. Richard Koncz, 10. Dejan Strniša

DOMÁCI: J. Vilček – D. Kardoš, E. Pastva, M. Ferenc, Peter Hutník (69. Š. Koleň), P. Šimonovič, S. Oh (84. F. Kubus), L. Janigloš, S. Hatala (85. S. Horňák), M. Žákovič (78. Adam Hutník), S. Stano

HOSTIA: N. Páriš – M. Balázs, Arnold Kurunci, D. Iboš (78. M. Fajd), Š. Lazsík (65. Kristián Kurunci), E. Urbančok, R. Koncz (78. E. Bolla), M. Daško, D. Strniša, M. Püšpöky, O. Lovyniuk

Eugen Bari, tréner FTC Fiľakovo: „Zápas nechcem hodnotiť. Som veľmi sklamaný. Stretnutie si v kabíne rozoberieme cez týždeň.“

Ostatné výsledky: FK Čadca – OŠK Liptovská Štiavnica 3:1 (2:1), FK Rakytovce – MFK Nová Baňa/Žarnovica 1:1 (0:0), MFK Zvolen – TJ TATRAN Krásno nad Kysucou 1:1 (0:1), TJ Tatran Oravské Veselé – MŠK FOMAT Martin 2:0 (2:0).

TABUĽKA

1.Rakytovce 8 6 1 1 19:6 19

2.Martin 8 6 0 2 18:9 18

3.Námestovo 7 5 2 0 17:3 17

4.Oravské Veselé 8 5 2 1 11:4 17

5.Fiľakovo 8 4 2 2 15:6 14

6.Bánová 7 4 1 2 18:3 13

7.Rimavská Sobota 8 4 1 3 15:13 13

8.Krásno nad Kysucou 8 3 3 2 17:17 12

9.Kováčová 8 3 2 3 13:8 11

10.Liptovská Štiavnica 8 3 1 4 17:24 10

11.Kalinovo 8 2 3 3 8:10 9

12.MŠK Novohrad 8 2 2 4 13:21 8

13.Žarnovica 8 1 2 5 6:22 5

14.Liptovský Hrádok 8 1 1 6 6:15 4

15.Zvolen 8 1 1 6 7:22 4

16.Čadca 8 1 0 7 5:22 3

IV. LIGA JUH

Tisovec odohral lepší zápas, Tornaľa pribrzdila Príbelce

MŠK Tisovec – FK Šalková 1:2 (0:2)

Góly: 71. M. Prečuch – 15. J. Chovanec, 23. P. Lašút, R: Martin Slovák, 50 divákov, ŽK: 34. Jozef Mesík, 26. Marek Očenáš, 29. Ondrej Dobrota, 30. Ján Dacho

DOMÁCI: M. Holko – R. Juhász, P. Szczepaniak, J. Morong, J. Láska, M. Očenáš, O. Kováčik (85. M. Košičiar), M. Prečuch (71. A. Hronček), J. Dacho, J. Slovák, E. Csabay (76. R. Vývlek)

HOSTIA: M. Gnida – Pavol Dobrík, J. Mesík, Peter Dobrík, D. Štubniak, P. Lašút, T. Mikulec, O. Dobrota, T. Hlavatý (59. P. Roško), J. Šimčík, J. Chovanec (71. Z. Vučković)

Peter Rukavica, Tisovec: „Hral sa celkom vyrovnaný zápas, aj keď sme v 1. polčase dostali obidva góly. Padli však viac-menej po chybách v našej obrane. Hostia mali šťastie. Hrali sme v lepšej zostave ako predtým. Prišiel nám pomôcť Miško Prečuch, ktorý aj strelil kontaktný gól na 1:2. Po dlhšej pauze sa do mužstva vrátil aj Erik Csabay, ktorý prišiel z Rimavskej Soboty.