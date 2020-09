Všestrannosť renesančného génia je fascinujúca dodnes

Do synagógy v Lučenci sa na stretnutie s Leonardom da Vinci rozhodne oplatí zájsť.

23. sep 2020 o 14:57 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Po vlaňajšej úspešnej výstave o Terakotovej armáde sa do priestorov synagógy v Lučenci dostala ďalšia zaujímavá výstava. Priamo z Poľska do nej doputovali „Stroje Leonarda da Vinci“. Na výstave sú predstavené aj jeho obrazy. Návštevníci sa dozvedia aj mnoho zaujímavostí súvisiacich s týmto renesančným géniom, ktorý už v 15. storočí navrhol tank, padák, helikoptéru či guľkové ložisko, ktorého vynález by mu pripisoval asi málokto.

V synagóge je ale predstavených oveľa viacej vynálezov, ktoré by si so všestranným umelcom a zároveň aj vedcom nespájal asi už nikto.

Všestranná osobnosť

„Výstava pozostáva z 54 exponátov, ktoré vyrobili kvalifikovaní majstri zo severného Talianska. Z toho je 30 väčších exponátov umiestnených na prízemí synagógy. Na poschodí je 10 zmenšených modelov strojov interaktívneho charakteru, tie si môžu vyskúšať nielen deti, ale aj dospelí, a je tu aj 14 reprodukcií výtvarných diel, ktoré slúžia na dokreslenie jeho univerzálnej geniality,“ uviedol Tomáš Belko, riaditeľ organizácie LUKUS, ktorá je spolu s Novohradským múzeom a galériou organizátorom výstavy.

Tento model spolupráce sa im už osvedčil aj počas spomínanej úspešnej výstavy o terakotovej armáde. Partnermi projektu sa stali mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a na propagácii sa podieľa už osvedčený partner LUKUSu Oblastná kancelária cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR).

Opatrenia kvôli pandémii

„Veríme, že sme terakotovou armádou navnadili návštevníkov, vtedy k nám chodilo aj veľa školákov z celého Slovenska. Radi by sme dosiahli obdobnú návštevnosť, ale trochu s obavami očakávame, ako návštevnosť ovplyvní pandémia koronavírusu. Dúfame, že minimálne,“ predstavil očakávania Belko. Na výstave sa budú dodržiavať platné hygienické opatrenia. Každý návštevník je povinný si vydezinfikovať ruky, na čo budú dohliadať zamestnanci, ktorí budú mať službu na vstupe.

„Takisto sa budú plochy, na ktorých prichádzajú návštevníci do kontaktu na interaktívnych maketách, dezinfikovať niekoľkokrát denne. Pre školy sme ešte vyhradili čas pred otvorením každú stredu. Ponúkame im aj tvorivé dielne,“ povedal riaditeľ a dodal, že dielne budú tematicky prispôsobené téme výstavy a deti si budú môcť vyrobiť viacero vecí. Verejnosť bude mať túto možnosť každú nedeľu od 14.00 do 17.00 hod.

K dispozícii bude tiež niekoľko druhov suvenírov, ktoré pripomenú návštevu tejto výstavy.

Prepojenie minulosti s budúcnosťou

„Napriek situácii, aká panuje, chceme prinášať naďalej zaujímavé projekty do tohto regiónu. Výstava je na Slovensku v takomto rozsahu po prvýkrát. Niektoré časti z nej už boli prezentované v Košiciach a v Bratislave, ale takto vcelku vďaka unikátnemu priestoru po prvýkrát a naposledy v rámci Slovenska,“ podotkol Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry BBSK.

Zaujímavú paralelu s minulosťou a hlavne s da Vinciho túžbou po bádaní vidí primátorka Lučenca Alexandra Pivková:

„Je veľmi dôležité tento odkaz minulosti prepájať s budúcnosťou. Snažíme sa o to aj založením centra rozvoja a inovácií, kde dostanú priestor rozvíjať svoje nápady aj mladí vedátori. Ktovie, možno o niekoľko storočí budeme mať aj v našom regióne niekoho slávneho, ako bol da Vinci, z ktorého odkazu žijeme dodnes.“

Výstava je prístupná denne okrem pondelka v čase od 11.00 do 19.00 hod. až do 13. decembra.