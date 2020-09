Predstavili tri dobré príklady z praxe samospráv v sociálnom podnikaní, je medzi nimi aj Buzitka

Jedáleň v Buzitke je v pluse. Zisk investujú do jej zveľaďovania.

24. sep 2020 o 15:28 SITA

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pri predstavovaní príkladov dobrej praxe samospráv zameralo na sociálne podnikanie.

"Sociálna odkázanosť ľudí bude narastať a najbližšie k nim má samospráva. Preto chceme úspešné know-how posúvať ako inšpiráciu ďalej do regiónov," povedal na tlačovom brífingu predseda ZMOS Branislav Tréger.

Sociálno-ekonomický podnik Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vznikol minulý rok so snahou o inkluzívne zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

"Ako prvú prevádzku sme otvorili práčovňu, kde je aktuálne zamestnaných päť ľudí na trvalý pracovný pomer a ďalší štyria majú čiastočné pracovné úväzky. Služby práčovne využívajú predovšetkým zariadenia sociálnej starostlivosti v

našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale tiež menšie ubytovne a penzióny," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Pre starostu obce Buzitka v okrese Lučenec Miroslava Malatinca bolo zriadenie obecnej jedálne výzvou, keďže sám je vyučený v odbore kuchár-čašník.

"Začiatky neboli jednoduché, ale dnes sú tu zamestnaní traja ľudia a jedáleň

denne varí okolo 100 obedov. Stravu s výhodnejšou cenou poskytujeme našim dôchodcom, ale najesť sa v jedálni môžu aj ostatní občania, prípadne pocestní," podotkol Malatinec s tým, že hospodárske výsledky jedálne sú plusové a zisk sa investuje do jej zveľaďovania.



Tretím príkladom dobrej praxe je projekt sociálneho podniku v obci Veľaty v okrese Trebišov, ktorý sa venuje spracovaniu dreva. Vyrobené brikety používa obec pre vlastné potreby, palivo používa napríklad miestna materská škola na

vykurovanie. Po vybudovaní novej kotolne poslúžia aj na vykurovanie kultúrneho domu a obecného úradu.



Podľa predsedu ZMOS-u ani v jednom z trojice predstavených príkladov nejde o obrat a zisk, ale o obojstrannú pomoc.

"V prvom rade o pomoc tým, ktorí hľadajú prácu v sociálnych podnikoch. Na druhej strane aj službu, ktorú vyprodukujú, konzumujú ľudia, ktorí ju potrebujú. Každý sociálny podnik mal svoje ťažkosti, ale o to dôležitejšie je, že či to bol samosprávny kraj alebo obce, dokázali sa s týmito problémami vysporiadať a sú to životaschopné a udržateľné podniky," dodal Tréger.