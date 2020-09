Lučenec začal víťazne. Kyjovský aj Směřička si otvorili strelecké účty

Odštartoval nový ročník Varta futsal ligy.

26. sep 2020 o 13:39 Jozef Mikuš

LUČENEC. Začala sa nová sezóna Varta futsal ligy. Ročník 2020/21 v piatok 25. septembra otvoril zápas medzi Lučencom a Levicami.

Úvod stretnutia ukázal veľkú chuť hráčov po návrate na súťažné palubovky. Mužstvá začali aktívne a útočne.

Protipandemickými opatreniami okresané publikum na prvý gól nečakalo dlho. V 3. min. ho vsietil Čeřovský. Útočná hra pokračovala, no strelci dali vyniknúť domácemu Obermanovi aj brankárovi Levíc Bielikovi.

Inkasovaný gól hostí nepoložil a naďalej vysoko napádali hráčov Lučenca a nenechávali im veľa priestoru na hru. Mimel však napriek tomu zvýšil z kopačky Da Costa Liru na 2:0. Krátko na to sa tvrdou delovkou prezentoval Kyjovský, ktorý si otvoril strelecký účet v drese Lučenca.

Domácich divákov potešil aj štvrtý gól, pod ktorý sa podpísal Čeřovský. Tlak Mimelu v závere 1. polčasu sa už do gólu nepretavil.

Čo sa Lučenčanom nepodarilo pred prestávkou, to sa dobehli krátko po začatí 2. dejstva. Da Costa Lira vyslal zo štandardky priamu strelu, ktorá skončila v sieti. Levičania nepoľavili, za čo boli odmenení gólom Jakubíka na 5:1.

Po peknej kombinácii si strelecký účet otvoril aj Směřička. V 35. min. Da Costa Lira zaznamenal hetrik na 7:1 a na 8:1 upravil Směřička. Hostia sa pokúšali pridať aj druhý gól, čo sa im v 39. min. podarilo, keď Budovec uzavrel na konečných 8:2.

Mužstvo trénera Berkyho tak začalo sezónu víťazstvom nad bojovnými Levicami. Lučenec sa v 2. ligovom kole predstaví na palubovke ŠK Makroteam Žilina (3. 10. o 19.00 hod.).

VARTA FUTSAL LIGA - 1. KOLO

Mimel Lučenec - Futsal team Levice 8:2 (4:0)

Góly: 3. a 18. D. Čeřovský, 16., 35. a 24. R. Durval Da Costa Lira, 17. M. Kyjovský, 33. a 38. M. Směřička - 32. S. Jakubík, 39. M. Budovec, R: Kopec, Marko, Mózer, 250 divákov, ŽK: 17. Jakov Grcič, 24. Gabriel Švec

DOMÁCI: R. Oberman, P. Mikuš, E. Klema - J. Grcič, P. Serbin, A. Fehérvári, M. Kyjovský, R. Greško, A. Keszi, A. Brunovský, M. Směřička, R. Da Costa Lira, J. Wellington, D. Čeřovský

HOSTIA: E. Bielik, P. Pecho - P. Chamilla, G. Švec, J. Damian Hostinský, M. Gajdács, V. Rakica, F. Forgáč, S. Jakubík, M. Janček, P. Gabaš, M. Budovec, J. Macho, F. Molnár



Ostatné výsledky: Futsal Team Komárno - MŠK Mayerson Nové Zámky 3:3 (2:1).

Povedali po zápase:

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Očakával som, že Levice budú bojovať, čoo sa aj ukázalo. Bránili a hrali na brejky. Zo začiatku sa nám hralo ťažko. Premenili sme šancu po peknej akcii a stav sme do polčasu zvýšili. Potom to už bolo rozhodnuté. Hráčov som musel upozorňovať, aby hrali do konca. Dal som šancu každému okrem Wellingtona, ktorý po pricestovaní musel byť v karanténe, tak sme to nechceli siliť a šetrili sme ho. Na budúci zápas by už mohol nastúpiť, tak dúfam, že bude v dobrej forme. Obmenili sme káder, doplnili sme ho Slovákmi. Ešte by mal prísť Bruno Petterson a potom káder uzavrieme. Zatiaľ som spokojný, klíma v kabíne je dobrá. Do sezóny ideme s cieľom obhájiť titul a pobiť sa v Lige majstrov."

Martin Směřička, hráč Mimelu Lučenec: "V premiére som sa cítil dobre. Našťastie bola víťazná. Som rád, že zápas sme rozhodli už v 1. polčase. V tom 2. sme už stav korigovali a dotiahli do víťazného konca. Vo svojom prvom zápase som chcel dať gól a podarilo sa mi to."

Jakov Grcič, hráč Mimelu Lučenec: "So zápasom som spokojný. Veľa sme trénovali a hrali sme pekne. Musíme ešte veľa pracovať, tréner Berky odvádza dobrú robotu. Prišlo veľa nových hráčov a spolu si počkáme aj na Ligu majstrov. Chceme pred fanúšikmi predvádzať peknú hru a vyhrávať zápasy. Divákov bolo pre koronavírus menej, ale chalani sú profesionáli a zvládli to. Je to naša práca. Hrať bez fanúšikov však nie je dobré. Teším sa, keď sa situácia okolo koronavírusu skončí a fanúšikovia nám v domácej súťaži aj Lige majstrov vytvoria atmosféru ako v minulej sezóne."