Lučenec bol dejiskom majstrovstiev Slovenska. Zišlo sa cez dvesto kickboxerov

Šampionát bol pre pandémiu koronavírusu neverejný.

27. sep 2020 o 10:14 Jozef Mikuš

LUČENEC. Dovedna 218 pretekárov, 466 štartov a 31 slovenských klubov. Takéto čísla priniesli sobotné (26. 9.) Majstrovstvá slovenska v kickboxe. Lučenecká Arena sa tak na jeden deň zmenila na bojisko, kde na tatami aj v ringu bojovali o medaily mládežníci aj dospelí.

"Účasť mierne predčila naše očakávania. Je vidieť hlad po zápasoch. Škoda, že takýchto podujatí nemôžeme urobiť viac," začal prezident Slovenského zväzu kickboxu Peter Onuščák.

Šampionát bol rozdelený a bez divákov

Pandémia koronavírusu zmenila usporiadateľom plány a akciu pre prísne obmedzenia museli rozdeliť na dve časti. Dopoludnie patrilo akademickým majstrovstvám, poobede zápasili seniori.

Opatrenia sa podpísali aj pod fakt, že šampionát bol neverejný.

"Výnimočné situácie si vyžadujú výnimočné riešenia. Je to niečo, čo sme doteraz nerobili, ale s tým sa stretáva celý svet. Musíme to zvládnuť, pretože takto si to vyžadujú predpisy," doplnil Onuščák.

"Je chyba, že sú majstrovstvá neverejné. Diváci prišli o zážitok z finálových zápasov, ktoré by mohli vidieť, ak by nebola pandémia. Účasťou zápasníkov sme milo prekvapení, keďže je lepšia ako po minulé roky. Záujem klubov je obrovský aj vzhľadom k tomu, že sa zrušili ostatné turnaje. Domáce majstrovstvá sú pre kluby vrcholom sezóny," skonštatoval viceprezident Slovenského zväzu kickboxu Peter Baláž starší.

Bohaté zastúpenie domácich

Šampionát ponúkol dávku napínavých zápasov. O cenné kovy sa pobili aj zástupcovia z nášho regiónu. Svoje želiezka v ohni mali kluby ako Fortis Lučenec, Kick-box Leon Hnúšťa, Kickbox Leon Revúca, Carnage Poltár, Fighting Academy Veľký Krtíš či Fiľakovo team box, muay thai, kickbox, K1.

"Chceme podať čo najlepší výkon. Podstatné je sa na takýchto podujatiach zúčastňovať a získavať skúsenosti. Čakal som väčšiu účasť. Určite by prišli aj Česi, no pre súčasnú situáciu nemohli " zhrnul Pavel Berky, šéftréner klubu Fighting Academy Veľký Krtíš, ktorý na šampionáte reprezentovala dvojica Michaela Kováčová a Viktor Kováč.

Za domáci Fortis sa pobila viac ako desiatka kickboxerov.

"Na to, aké sme malé mesto, tak cez desať zápasníkov na majstrovstvách Slovenska považujem za dobrú účasť. Rovnako pozitívne hodnotím aj celkový záujem o šampionát. Myslím, že zápasníkov prišlo nad naše očakávania," zhodnotil tréner Fortisu Peter Baláž mladší.