Tesná prehra FTC, Príbelčanov okradli v závere

Výsledky, tabuľky a komentáre Tipos III. ligy Stred a IV. ligy Juh.

27. sep 2020 o 20:15 Jozef Mikuš

TIPOS III. LIGA STRED

Tesná prehra Fiľakova, povinné víťazstvo Lučenca

MŠK FOMAT Martin – MŠK Rimavská Sobota 4:0 (0:0)

Góly: 52. D. Cvik, 55. T. Čakloš, 71. M. Repáň, 73. R. Arvensis, R: Michal Šašváry, 198 divákov, ŽK: 40. Ján Balog, 65. Marko Repáň, ČK: 57. Ján Balog

DOMÁCI: P. Kulich – M. Tomka, M. Garaj (73. A. Kraľovanský), T. Čakloš (77. M. Vojvoda), D. Cvik, M. Barčík, M. Repáň, C. Chovanec, J. Bučo (67. R. Arvensis), M. Lanko, T. Ďungel (77. L. Turčina)

HOSTIA: K. Gregor – S. Zvara, T. Fajčík, E. Suja, J. Balog, T. Boháčik, J. Halaj (71. Š. Dávid Gáspár), C. Juhász, Š. Rubint, P. Petrán, M. Vargic

Tomáš Boháčik, tréner MŠK Rimavská Sobota: „Do Martina sme znovu išli v oklieštenej zostave, chýbalo nám 6 hráčov. Potrestaný Mičuda a Kalmár nemohol nastúpiť pre zranenie. V autobuse som nevedel, ako budeme hrať.

Napokon sme v 1. polčase mali súpera pod kontrolou a do ničoho sme ho nepustili. V druhom sme čakali tlak, ale paradoxne my sme mali najväčšie šance, ktoré keby sme premenili, tak by sa hra vyvíjala úplne inak.

Žiaľ, inkasovali sme dva rýchle góly. Prišlo vylúčenie, ktorého dôvod videl asi len rozhodca, ale k tomu sa vyjadrovať nechcem. Zápas sa potom dohrával v réžii domácich. Nedá sa nič robiť. Musíme ísť ďalej. Hlavne sa musíme vyliečiť, to je teraz naša priorita.“

TJ Baník Kalinovo – TJ Jednota Bánová 4:1 (1:0)

Góly: 29. a 66 Mráz (vlastné), 52. Hudek, 64. Jass – 80. Kothaj, R: Gregorec, 160 divákov.

DOMÁCI: Rusnák – Ivan, Kolka, Jass (Filipiak), Radič, Koták, Hudek (Máč), Keszi, Cibula (Čeřovský), Dobiáš (Kováč), Vančo (Husár)

HOSTIA: Kosa – Mráz, Ďurana, Bičan, Bechný, Jasenovský, Hundák, Bendík (Cisárik), Kothaj, Hrošovský, Šoška

Július Kulich, asistent trénera TJ Baník Kalinovo: „Kalinovo chcelo natiahnuť šnúru neporaziteľnosti, čomu sa podriadila taktika. Domáci privítali mužstvo z hornej polky tabuľky. Už v 3. min. mali domáci šancu, keď po pravej strane prenikol Hudek, ale jeho center pred Dobiášom odvrátili. V 5. min. sa osmelili aj hostia, ktorí strieľali z hranice 16-ky, ale lopta mierila vedľa. V 16. min. Cibulovu strelu odrazili hráči hostí na roh a z neho Hudek hlavičkoval len do rúk brankára.

V 21. min. po rohu hostia hlavičkovali do priestoru brány, ale Rusnák na dvakrát chytil. V 27. min. po štandardke hostia hlavičkovali do rúk Rusnáka. V 29. min. strela hostí letela mimo pravej tyče domácej brány. Krátko na to domáci zahrali roh. Na dlhej tyči bol osamotený Hudek, ktorého strelu brankár s námahou vyrazil, ale hostia si odrazenú loptu poslali do vlastnej brány.

V 33. min. domáci Cibula strieľal mimo brány. V 35. min. Radičovmu pokusu chýbali milimetre. V 41. min. po brejku Kalinova Hudek trafil len brankára. Do 2. polčasu nastúpili domáci s cieľom neinkasovať a pridať ďalší gól. Začal sa hrať opatrný futbal, domáci v 52. min. napádali obranu Bánovej. Hudek strelou spoza 16-ky vymietol roh brány na 2:0.

V 56 min. skúsili aj hostia, no domáci brankár strelu kryl. V 64. min. domáci unikli, Cibuľa našiel Jassa, ktorý sa nemýlil – 3:0. Domáci pokračovali s vysokým napádaním hostí a lopta znova skončila v ich bráne. V 80. min. po chybe Kalinova nedal Kothaj Rusnákovi šancu a znížil spoza 16-ky na 4:1. Zápas sa potom už len dohrával. Fanúšikov pozývame na stredajšie derby do Lučenca.“

FTC Fiľakovo – TJ Tatran Oravské Veselé 0:1 (0:1)

Gól: 9. Janič, R: Oružinský, 300 divákov, ŽK: Püšpöky – Struhár, Jurky, Ondrek.

DOMÁCI: Páriš – Balázs, A. Kurunci, Fajd, Köböl (Bolla), Urbančok, Koncz (K. Kurunci), Daško, Strniša, Püšpöky, Lovyniuk

HOSTIA: Feriančik – Žilák, Kmeť, Struhár, Šmiheľ, Hoti, Ratica, Janič (Garaj), Jurky (Pňaček), Hojo (Gočal), Ondrek

Eugen Bari, tréner FTC Fiľakovo: „Musíme si povedať pravdu. Nemali sme na to, aby sme zápas vyhrali. Príčin bolo viac. Celý týždeň nás trápili maródky, viacero hráčov nám ležalo v horúčkach. Neboli sme preto fit a chýbala nám behavosť a agresivita.

Niektorí chalani museli hrať so zaprením, lebo by sme nevedeli nastúpiť. Treba však priznať silu súpera, ktorý je veľmi kvalitný. Je mi to ľúto, čakal som, že chytíme aspoň bod. Chlapci, chceli a dreli, ale na výhru to nebolo.

Nevadí. Hlavy hore, musíme ísť ďalej a znovu začať veriť, aj keď to bude ťažké, lebo hráme v stredu aj v sobotu a neviem, koľkí budú v poriadku. K tomu sa nám jeden hráč zranil. Je to ťažké. Musím sa však poďakovať fanklubu, ktorý nám aj napriek prehre fandil až do konca. Dnes boli oni tým najlepším hráčom.“

MŠK Novohrad Lučenec – FK Čadca 2:1 (1:0)

Góly: 22. Almeida, 53. Tannhauser – 70. Tlelka, R: Kuteľ, 200 divákov, ŽK: Ludha – Prívara, Práznovský, Tlelka, ČK: Hlava

DOMÁCI: Dlubáč – Filkorn, Ludha, Aguilar, Filho (Hrudkay),Pipíška, Tannhauser, Oláh, Gerebenits, Pribula, Almeida (Matúška)

HOSTIA: Hlava – Opial, Prívara, Tlelka, Gomola (Heglas), Špila (Saček), Kubalák, Pohančeník (Krenželák), Coma, Mačinek (Zubka), Šmahajčík (Práznovský)

Miroslav Beran, prezident MŠK Novohrad Lučenec: „Odohral sa náročný zápas proti bojovnému súperovi, ktorý nemal čo stratiť. Do Lučenca prišiel s mladým kádrom. Domáci sa v koncovke trápili a mnoho šancí sa nepodarilo premeniť.