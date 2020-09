Radzovce pukli v Jesenskom, bod pre Vidinú. Kto sú TOP hráči kola ObFZ Lučenec?

Výsledky, tabuľky i komentáre V. ligy, skupiny D, 6. líg ObFZ Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš a mládežníckeho futbalu.

27. sep 2020 o 20:39 Jozef Mikuš

V. LIGA, SKUPINA D

Radzovce pukli v Jesenskom, Santrio na Vinicu nestačilo

FK Iskra Hnúšťa – OFK Olováry 1:1 (1:0)

Góly: 36. M. Lackovič – 56. M. Horváth, R: Erik Gemzický, 65 divákov, ŽK: 87. Martin Lackovič

DOMÁCI: I. Katreniak – P. Pačesa (86. R. Turoň), E. Kršák, M. Lackovič (87. J. Pliešovský), J. Šagúl, T. Ridzoň, T. Nemec, D. Caban (67. A. Slabecius), M. Šaliga (59. T. Albert), Lukáš Petrok (73. O. Brož), T. Sudor

HOSTIA: A. Pohánka – T. Régi, M. Horváth, A. Kamendy, M. Miškei (89. F. Kollár), S. Kupček (66. K. Lendvai), T. Žingor, P. Drozd, M. Paľaga, L. Rácz, T. Fehér

FK Jesenské – OŠK Radzovce 4:0 (0:0)

Góly: 49., 70., 74. a 78. Z. Múčik, R: Pavol Turňa, 250 divákov, ŽK: 69. Dávid Gáspár, 33. Gábor Horváth, 47. Ádám Bencsík

DOMÁCI: M. Michálek – M. Šťavina (86. Bertalan Bari), T. Szabó, A. Bial, Z. Kótai (66. L. Hruška), N. Nagy (31. K. Árvay), O. Andráši (79. E. Herényi), P. Kökény, M. Gibaľa, Z. Múčik, R. Szkokan

HOSTIA: J. Národa – D. Gáspár, E. Adamec, M. Pinter, František Tóth, J. Lipták, G. Horváth (73. A. Mihályi), Á. Bencsík, Tomáš Tóth, Jonatán Bari (69. T. Felsö), Filip Bari

ŠK Vinica – TJ Santrio Láza 4:3 (2:1)

Góly: 1., 70. a 71. D. Čepo, 26. M. Róm – 39. P. Vrbiniak, 54. J. Dobročka (z 11m), 66. R. Balaško, R: Tomáš Koóš, 200 divákov, ŽK: 28. Róbert Ferencz, 90. Dušan Sarvaš, 53. Roman Balaško, 53. Gabriel Skabella

DOMÁCI: P. Kalmár – Ľ. Ohajda, L. Szita, R. Súth, M. Pobori, R. Nagy, M. Róm (84. M. Brezovský), D. Čepo, J. Antal, G. Skabella (80. I. Kovács), Z. Gemer (65. L. Bence Varga)

HOSTIA: M. Mikla – Jozef Sarvaš, R. Ferencz, Jerguš Lapin, R. Majoroš (87. Ján Mitter), M. Nosáľ, Jakub Lapin, Dušan Sarvaš, R. Balaško, P. Vrbiniak (78. Martin Mitter), J. Dobročka

TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – 1. FK Buzitka 4:0 (1:0)

Góly: 36. Peter Gyurász, 50. J. Nedeľa (z 11m), 76. G. Török, 78. Gabriel Gyurász, R: Maroš Kúchen, 200 divákov, ŽK: 42. Ján Juráš, 50. Jakub Ľalík, 61. Jozef Nedeľa, 32. Zsolt Rapi

DOMÁCI: K. Benko – K. Radoš, R. Smiknya, Martin Nagy, R. Rácz (81. Štefan Nagy), Peter Gyurász (71. D. Kalmár), J. Nedeľa, G. Zolczer (65. Gabriel Gyurász), G. Török, G. Rusňák, A. Kovács

HOSTIA: C. György – J. Juráš, J. Erdelac, J. Imrovič (46. J. Juhász), A. Nagy, J. Ľalík (71. C. Bial), R. Uhrin, M. Malatinec, Z. Rapi, T. Deneš, Š. Lapin

TJ Jednota Málinec – TJ Vinohrad Čebovce 3:1 (2:0)

Góly: 3. a 29. D. Kamas, 76. A. Beľa – 69. H. Kliment, R: Michal Fábry, 88 divákov, ŽK: 85. Adam Findra, 71. Bence Pál, 78. Peter Rutkaj

DOMÁCI: R. Janšto – A. Findra, L. Šuška, J. Melich (73. P. Paprnák), T. Ďurica, M. Kelement, R. Šavlík (80. J. Machala), A. Beľa, M. Blahuta, D. Kamas (59. P. Rutkaj), A. Kleffler (82. J. Marcinek)

HOSTIA: L. Bojtoš – B. Pál, Patrik Balga (80. A. Nemčok), Adrián Balga, G. Očko, D. Jakab, P. Péter, P. Oláh (74. G. Klinko), M. Szabó (66. Dominik Balga), H. Kliment, I. Mudroň

Elena Melichová, Málinec: „Konečne po troch zápasoch na ihriskách súperov sme sa vrátili domov na duel s nepríjemným súperom z Čeboviec. Stretnutie začali lepšie domáci, ktorí už v 3. min. po akcii Šavlík – Kamas strelili úvodný gól. V 8. min. vyslal krásnu strelu Kamas, no opečiatkoval ľavú žrď. V 14. min. strieľali hostia, ale Janšto bol na mieste.

Hra sa potom vyrovnala. V 29. min. opäť po akcii Šavlíka Kamas strelil druhý gól. Hostia potom zahrali priamy kop blízko 16-ky, lopta ale mierila nad. Do 2. polčasu sme nastúpili v nezmenenej zostave s cieľom pokračovať v nastavenom trende. Zápas sa pritvrdil, hostia sa uchyľovali k faulom a nečistej hre. V 63. min. bol v šanci Šavlík, ale brankár hostí šancu zlikvidoval. O 2 min. neskôr opäť Šavlík ohrozil bránu hostí.

V 69. min. sa podarilo hosťom znížiť na 2:1. V 70. min. domáci zahrali priamy kop, ale nič z neho nevyťažili. V 76. min. vymyslel perfektnú akciu Blahuta, ktorého lopta preletela celým územím až k Beľovi a ten ju dopravil do siete. Domáci naďalej tlačili, no ani hostia sa nevzdávali a snažili sa zvrátiť stav zápasu. V nadstavenom čase zahrali priamy kop, ale bez úspechu. Zápas sa skončil víťazstvom domácich.“

MFK Baník Veľký Krtíš – MFK Revúca 1:0 (0:0)

Góly: 74. P. Ádam, R: Peter Budáč, 200 divákov, ŽK: 76. Juraj Ganaj, 77. Kevin Kadiš, 9. Peter Antal, 83. Slavomír Štefan, 80. Slavomír Urbánik

DOMÁCI: M. Zemenčík – M. Greguš, D. Dobrocký, Jakub Havrila, D. Drienovský, P. Ádam (78. S. Štefan), Ľ. Koči, M. Maslaňák (66. M. Dudáš), J. Matuška, F. Matikovský, K. Kadiš (86. D. Koštial)

HOSTIA: M. Kasper – M. Majerčík, D. Fulop, J. Herich, P. Konček, L. Kožička (9. R. Smrek), D. Šestina, M. Petráš (67. S. Urbánik), J. Ganaj (83. P. Miartin), M. Levický, P. Antal (88. M. Marchevský)

Denis Fodor, Veľký Krtíš: „Reparát Baníka vyšiel na jednotku. Do zápasu nastúpili tímy z popredných priečok, čo predpovedalo kvalitný futbal. Prvý polčas sa niesol v znamení šancí oboch mužstiev, no strely sprevádzala nepresnosť. Baník hrozil najmä strelami spoza 16-ky, no žiadna nemala gólové parametre.

Hostia z Revúcej mali v závere 1. polčasu gólovú šancu, no pozorne hrajúca obrana na čele s Drienovským ju odvrátila na roh. Druhý polčas mali hru v réžii snaživí baníci, avšak ich šance ostali nevyužité až do polovice 2. polčasu, kedy domácich fanúšikov rozjasal Ádam, keď striedajúci Dudáš nacentroval loptu a po trme-vrme sa v 16-ke najlepšie zorientoval práve Ádam.

Strelil jediný a tým aj víťazný gól. Pochvala patrí celému mužstvu, ktoré celých 90 min. bojovalo a po nepresvedčivých výkonoch sa opäť prebralo a okupuje priečky, na ktoré patrí.“

TJ Družstevník Mýtna – TJ Družstevník Klenovec (nehralo sa, Klenovec sa odhlásil)

TABUĽKA

1.Málinec 9 7 2 0 33:9 23

2.Revúca 9 6 1 2 24:9 19

3.Jesenské 9 6 1 2 25:18 19

4.Veľký Krtíš 9 5 2 2 12:9 17

5.Čebovce 9 4 2 3 18:12 14

6.Hnúšťa 9 4 2 3 13:15 14

7.Radzovce 9 4 1 4 20:13 13

8.Olováry 9 3 4 2 27:21 13

9.Buzitka 9 3 1 5 16:19 10

10.Santrio Láza 8 2 2 4 18:19 8

11. Balog nad Ipľom 9 2 2 5 14:23 8

12.Vinica 9 2 2 5 13:24 8

13.Klenovec 8 1 1 6 9:31 4

14.Mýtna 7 0 1 6 8:28 1

6. LIGA OBFZ LUČENEC

Remíza Vidinej s Ružinou

OŠK LG Krono Uhorské – OŠK Biskupice 4:3 (1:1)

Góly: 36. D. Vikor, 70. S. Nosáľ, 79. a 49. P. Valentýni (1 z 11m) – 25. a 68. J. Tóth, 56. J. Bogdáň, R: Ján Fajčík, 85 divákov, ŽK: 86. Štefan Farkaš, 71. Slavomír Nosáľ, 59. Ján Koky, 88. Dávid Vikor, 65. Ján Tóth, ČK: 79. Ján Koky

DOMÁCI: M. Trčan – P. Ďuriško, P. Kuvik, Marek Poliak (68. Tomáš Dyma), C. Csányi, S. Nosáľ, P. Valentýni, D. Vikor (88. M. Nociar), D. Hríň, Maroš Dyma (46. M. Lempochner), P. Baláž (46. Milan Poliak)

HOSTIA: M. György – M. Stieranka, Š. Farkaš, C. Rezník, R. Oláh, J. Bogdáň, J. Koky, I. Nagy, J. Tóth, A. Fülöp, R. Máté

Domáci po minulotýždňovom víťazstve v Tomášovciach chceli doma potvrdiť 3 body, ale rozbiehali sa ťažko. To bojovní hostia využili a zaslúžene vyhrávali 1:0. Domácim sa do polčasu podaril vyrovnať Vikorom. V 2. polčase domáci predstriedali a zaslúžene sa ujali vedenia. Hostia za pár minút po brejkoch otočili skóre. Uhorskému sa s vypätím všetkým síl podarilo vyhrať tesne 4:3.

ŠK Slovan Vidiná – TJ Baník Ružiná 0:0

R: Ján Gombala, 90 divákov, ŽK: 68. Lukáš Miadok, 31. Marek Ľupták, 25. Roman Sochor, 27. Patrik Čudovský, 10. Branislav Miartuš, 53. Martin Smädo, 79. Mário Bodor, 63. Christian Melicher

DOMÁCI: T. Václavík – L. Miadok, D. Molnár, D. Melich (50. C. Melicher), P. Čudovský, M. Hronec (40. P. Kanda), J. Kučera, L. Špak (87. P. Major), P. Šuľaj, R. Šupina, J. Rekšák

HOSTIA: D. Vilhan – M. Ľupták, R. Sochor, P. Pračko, L. Moravčík, B. Miartuš, M. Haško, J. Šimon, M. Penksa, R. Becáni (74. M. Bodor), M. Nosáľ (46. M. Smädo)