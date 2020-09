Fiľakovo prijme finančnú výpomoc od štátu vo výške 235-tisíc eur

Použije ju na bežný chod samosprávy a čiastku, ktorá bola na tento účel v rozpočte pôvodne určená, presunie do rezervného fondu.

28. sep 2020 o 11:44 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Fiľakovské mestské zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí schválilo prijatie štátnej finančnej výpomoci na fungovanie samosprávy vo výške 235-tisíc eur. Ako mesto Fiľakovo informuje v tlačovej správe, štátom ponúkaná finančná pomoc má vykryť výpadok príjmu rozpočtu, ktorý spôsobila koronakríza.



Mesto napriek prijatým opatrenia na zníženie svojich výdavkov, medzi ktoré patrilo aj zrušenie väčšiny investičných akcií či zníženie úväzkov zamestnancov, prišlo pre koronakrízu o viac ako 200-tisíc eur z plánovaných príjmov. Poslanci sa preto po vzore ostatných samospráv rozhodli prijať ponúkanú pomoc vo výške 235-tisíc eur.



„Štát však žiada, aby poskytnuté prostriedky boli minuté do konca tohto roka. Keďže sme z nich chceli uhradiť predovšetkým zrušené investičné plány, napríklad asfaltovanie, výstavbu chodníkov a podobne, uvažovali sme, či tento návrh vôbec predložiť. Nakoľko tieto investície musia prejsť verejným obstarávaním, do konca roka by sme ich nestihli zrealizovať,“ informovala prednostka Andrea Mágyelová.



Túto situáciu podľa prednostky konzultovalo mesto s vedeniami ostatných samospráv. Situáciu sa na základe toho rozhodlo vyriešiť tak, že ponúknutú finančnú výpomoc minie v tomto roku na bežný chod samosprávy , a čiastku, ktorá bola na tento účel v rozpočte pôvodne určená, presunie do rezervného fondu. „Následne ju preskupíme v budúcoročnom rozpočte a budeme ju môcť použiť na spomínané investičné projekty,“ dodala Mágyelová s tým, že zákon takéto riešenie povoľuje.



Vláda ponúkla pomoc vo forme bezúročnej finančnej kompenzácie pre mestá a obce, ktorou by takéto výpadky vykryli. Splácať ju bude potrebné štyri roky, pričom mesto ju začne splácať v roku 2024 a splatí ju v roku 2027. Nakoľko si štát nebude nárokovať úroky, ročná splátka bude v sume približne 58-tisíc eur.