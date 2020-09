Návrat rúšok v exteriéri. Pri návrate z cudziny domáca izolácia

V oboch prípadoch platí od 1. októbra viacero výnimiek.

29. sep 2020 o 16:34 rv

BRATISLAVA. Pri nosení rúška platí aj po 1. októbri viacero výnimiek. Nie sú povinné napríklad pri športe, fotografovaní, v priestoroch wellnessu a umelých kúpalísk. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Nos a ústa nemusia mať prekryté deti do troch rokov, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie sú rúška povinné ani pre žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy.

Rúška nie sú povinné ani v exteriéroch, pokiaľ je dodržaný odstup od ostatných viac ako dva metre. V exteriéri ich nemusia nosiť ani osoby z jednej domácnosti, ak sú aspoň v dvojmetrovej vzdialenosti od ďalších ľudí.

Ďalšie výnimky sa vzťahujú na vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Rúško môže odložiť aj zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám.

Pri sobáši nemusí mať rúško nevesta a ženích.

Výnimka platí aj pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri

pobyte vo voľnej prírode.

Od 1. októbra sú rúška alebo alternatívne prekrytie nosa a ústa povinné v exteriéri aj interiéri.

Pri návrate z cudziny domáca izolácia

ÚVZ SR ďalej uviedol, že všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nedostanú a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dovŕšením jej desiateho dňa. Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe korona.gov.sk/ehranica.

Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného

zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak.

Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku troch rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

Alternatívne, k povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky nie starším ako 72 hodín.

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe www.korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru.

Tieto osoby sú povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19, a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Počas domácej izolácie osôb vstupujúcich na územie SR sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do veku troch rokov, ak

príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neurčí inak.

Povinnosť domácej izolácie pre deti do veku troch rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

V nariadení ÚVZ SR , ktoré je zverejnené na jeho oficiálnej stránke sú uvedené viaceré výnimky, koho sa tieto nariadenia netýkajú, ide napr. o študujúcich v ČR, ak sa na hranici budú vedieť preukázať potvrdením o návšteve školy, ďalej sa to netýka napríklad vodičov nákladnej a autobusovej dopravy či vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad. Všetky výnimky nájdete na stránke www.uvzsr.sk

Za nerešpektovanie opatrení príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.