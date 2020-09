Hrať sa bude bez fanúšikov. Divákom mimo areálu však v sledovaní zabrániť nemôžu

Futsalisti i basketbalisti plánujú priame prenosy, hokejisti možno poprosia fanúšikov o finančnú pomoc.

30. sep 2020 o 19:24 Jozef Mikuš

Streda (30. 9.) priniesla zmiernenie pondelkových vyhlásení a trochu upokojila vášne v športovom svete.

Kým začiatok týždňa naznačoval, že hromadné podujatia sa budú musieť pre prísne opatrenia na nejaký čas prerušiť, v stredu mnohých potešila informácia, že športové akcie sa konať môžu, ak počet všetkých účastníkov nepresiahne číslo 50.

Zorganizovať futbalový či hokejový zápas, kde počet hráčov, funkcionárov, rozhodcov a usporiadateľov presiahne päťdesiatku, by však bolo problematické.

Úrad verejného zdravotníctva preto neskôr spresnil, že športové podujatie sa môže uskutočniť aj prípade, „ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora, napríklad účinkujúcich, športovcov alebo organizačného tímu presiahne počet 50, avšak bez prítomnosti obecenstva.“

Novembrové dohrávky by mohli zničiť ihriská

Súťaže aj v našom regióne tak zatiaľ budú pokračovať.

„Zaplať pán Boh aspoň za to, že môžeme dohrať. Vzhľadom na to, že v pondelok sme vzhľadom k opatreniam pripravovali prerušenie súťaží, tak je to posun k lepšiemu. Boli by sme radi, keby na zápasy mohli prísť aj diváci, ale nemáme to v rukách,“ vyjadril sa Jozef Paršo, predseda Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ).

Do konca jesennej časti v SsFZ ostáva odohrať už len 4, respektíve 5 kôl. Okamžité prerušenie súťaží by podľa Parša prinieslo veľké komplikácie.

„Počítali sme s dohratím v novembri, ak by bolo prijateľné počasie. Hrozilo by však zničenie ihrísk a to by sme nedovolili,“ dodal.

Cestou sú aj živé prenosy

Možnosť pokračovať v lige vítajú aj futsalisti a basketbalisti Lučenca, ktorí účinkujú v najvyšších slovenských súťažiach.

„Určite je to lepšie, ako úplné zastavenie súťaží a zavreté haly. Je to realita, s ktorou sa musíme vysporiadať,“ poznamenal prezident futsalového Mimelu Lučenec Milan Kamenský.

„Robíme všetko pre to, aby sme situáciu zvládli. Je to ťažké, ale ideme ďalej,“ pridal sa prezident basketbalového BKM Lučenec Michal Matala.

Keďže lučenecká Arena bude počas domácich zápasov zívať prázdnotou, BKM aj Mimel chce divákom sprostredkovať súboje aspoň cez živé prenosy.

„Máme vlastný televízny kanál prostredníctvom miestnej televízie. Zápasy budú vysielať aj športové internetové televízie. Cez tieto prenosy sa budeme snažiť propagovať našich sponzorov, aby sme dodržali zmluvné podmienky,“ prezradil Kamenský.

Podobnou cestou chcú ísť aj basketbalisti. Už ich úvodný zápas novej sezóny sa vysielal naživo v miestnych podnikoch i v lučeneckom kine Apollo. "Pri dodržaní všetkých opatrení by sme to chceli riešiť aj takouto cestou," podotkol Matala.

Príjmy zo vstupného budú chýbať

Kluby sa pripravujú aj na možnosť, že bez divákov budú hrať dlhšie a prípadné straty zo vstupného budú musieť vykryť z vlastných zdrojov alebo s pomocou štátu, sponzorov či samosprávy.

Na finančnú stratu myslia aj v HKM Rimavská Sobota, ktorý onedlho začne novú sezónu v 2. hokejovej lige.

"Dosť sa nás to dotkne. Mali sme vysokú návštevnosť a vstupné tvorilo značnú časť príjmov. Ak sa opatrenia neuvoľnia alebo nedostaneme nejakú kompenzáciu, tak to bude náročné," zamyslel sa predseda HKM Rimavská Sobota Michal Slovák.

Aj rimavskosobotskí hokejisti sa doteraz mohli spoľahnúť na podporu z tribún. Slovák verí, že fanúšikovia im v kritickej situácii pomôžu.

"Možno skúsime fanúšikov poprosiť o dobrovoľný finančný príspevok, prípadne pripravíme dražbu klubových predmetov a suvenírov. Musíme sa o tom porozprávať," doplnil.

Divákom mimo areálu nemôžu nič zakázať

Okrem prázdnych tribún a chýbajúcich príjmov zo vstupného sa pozornosť obracia aj na usporiadateľov. Tí budú musieť monitorovať počty ľudí na podujatí.

S divákmi mimo športového areálu si však zrejme neporadia.

„Organizátorom stretnutia je klub a ten bude zodpovedať za dodržiavanie opatrení. Je však pravdou, že niektoré hracie plochy sú na miestach, kde diváci môžu zápas sledovať z diaľky mimo areálu,“ povedal Gabriel Bacsa, predseda Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) Veľký Krtíš.

Na túto tému sa v stredu rozprávali aj vo vedení TJ Slovan Tomášovce, ktoré sú na čele šiestoligovej tabuľky ObFZ Lučenec.

„Nemôžeme ľuďom zakázať stáť na ceste či vlakovej stanici a sledovať zápas. Plánujeme ohraničiť športový areál, no nemôžeme nikomu zabrániť, aby stál za hranicou,“ skonštatoval Dominik Badinka, prezident TJ Slovan Tomášovce.

Ako doplnil, diváci im budú chýbať, keďže už v nedeľu doma nastúpia v šlágri kola proti druhej Cinobani. „Nehovoriac o tom, že bez divákov a so zatvoreným bufetom pocítime aj finančnú stratu,“ dodal Badinka.