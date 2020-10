Basketbalisti Lučenca vyhrali v Prievidzi

Jankovičov tím v 3. kole SBL nastúpi doma proti Interu.

1. okt 2020 o 7:38 Jozef Mikuš

LUČENEC. Aj druhé kolo bolo pre novohradských basketbalistov víťazné. BKM v stredu (30. 10.) vycestoval na palubovku Prievidze.

Úvodná štvrtina bodovo patrila domácim, ktorí ju vyhrali so štvorbodovým náskokom. Hra sa ale potom obrátila, taktovku prevzali hostia a zvíťazili 79:67.

V tíme BKM sa strelecky najviac darilo Brownovi, ktorý nazbieral 20 bodov.

Lučenec sa teraz hotuje na náročného súpera. Do športovej haly Arena v sobotu (3. 10.) príde Inter Bratislava. Zápas sa začne o 18.00 hod.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hrať sa bude bez fanúšikov. Divákom mimo areálu však v sledovaní zabrániť nemôžu Čítajte

SBL - 2. KOLO

BC Prievidza - BKM Lučenec 67:79 (19:15, 22:23, 12:17, 14:24)

Článok pokračuje pod video reklamou

TH: 6/3 - 24/18, Fauly: 20 - 12, Trojky: 6 - 9, Rozhodovali: Ženiš, Šarišský, Izák

Prievidza: Vašl 18, Louiserre 16, Bjeletič 9, Majerčák 8, Robertin 6 (Kincel 4, Lukáč a Pasovský po 3, Matuška 0)

Lučenec: Anikienko 13, Hawkins, Murray-Boyles a Rób. Rožánek po 9, Zorvan 3 (Brown 20, Jackuliak 14, Holloway jr. 2, Siládi 0)

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade chcem pogratulovať domácemu tímu k predvedenej hre. Myslím si, že v našom tíme prišlo k podceneniu súpera, aj napriek tomu, že sme na to upozorňovali, že sa to nemôže stať. Bol to len druhý zýpas a nemôžeme si taký výpadok dovoliť. Vyhrali sme, to sa počíta, ale nie som spokojný s predvedenou hrou."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Odohrali sme naozaj ťažký zápas v Prievidzi. Ak si niekto myslí, že sa tam bude hrať ľahko, tak je na veľkom omyle. Museli sme si víťazstvo vybojovať a drieť celých 40 minút. Neodohrali sme ideálne, takže o to viac môžeme byť radi, že si odnášame dva body z Prievidze."

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: "Veľmi ma teší výkon našich hráčov a hlavne energia, ktorú sme my do tohto zápasu dali. Vedeli sme, že to nebude jednoduché stretnutie. Videli sme domáci duel so Svitom, hrali s obrovskou energiou v obrane a dopredu hrali veľmi rýchlo. Základom v obrane bolo, aby sme nedostali ľakhé koše z rýchlych protiútokov. Na tom by sme veľmi horeli. Podarilo sa nám to zastaviť, to bolo super. Vytvorili sme a dostali sme ich pod tlak. Myslím si, že chalani ukázali obrovskú energiu, za to im určite patrí aj pochvala. Žiaľ, opäť sme dokázali hrať koncentrovane 36 minút. Oproti Leviciam to bolo o niečo viac, musíme však na tom pracovať, kým sa nedostaneme na 40, tak nemôžeme byť spokojní. Keď sa tam dostanú, tak dúfam, že sa už ukážu aj lepšie výsledky. Urobili sme kopec chýb, čo samozrejme vyplýva z toho, že máme mladý a neskúsený tím. Niektoré hrubky by sa nemali stávať, ale budeme na tom pracovať a odstraňovať to. Verím, že budeme udržiavať energiu, ktorú máme. Ono sa to časom dokáže, že dokážeme hrať aj so silnejšími tímami vyrovnanú partiu a sem-tam sa nám ich podarí zdolať."

Matej Majerčák, hráč Prievidze: "V prvom rade by som chcel pogratulovať Lučencu k zápasu. Čo sa týka samotného stretnutia, myslím si, že to bol podobný scenár, ako proti Leviciam. S Lučencom sme držali cca. 35 minút, kedy sme boli pre nich nepríjemným súperom. Partia bola vyrovnaná. Na konci sme možno opäť na pár minút stratili koncentráciu. Lučenec si urobil väčší náskok a bolo po zápase. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Odviedli sme bojovný a kolektívny výkon. Rozhodla možno šírka kádra a možno skúsenosti hráčov. Je tam u nás vidieť mierne zlepšenie, oproti duelu s Levicami. Nemáme sa za čo hanbiť, ideme pracovať ďalej." (zdroj: basketliga.sk)

Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Patrioti Levice 72:74 (26:21, 18:19, 17:19, 11:15), Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 84:69 (19:8, 23:19, 14:17, 28:25).