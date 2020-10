Ratke vymretie nehrozí, jej výhodná poloha láka čoraz viac ľudí

Pred vyše 18 rokmi bolo v dedine neďaleko Fiľakova viac prašných ciest než spevnených. Podľa slov starostu Milana Spodniaka obec v tom čase nevlastnila ani jeden meter štvorcový pozemkov. Dnes ich má vyše 400-tisíc.

1. okt 2020 o 21:59 Marcela Ballová

Ratka leží v príjemnom prostredí. Vládne tu pokoj, no do mesta je len na skok. (Zdroj: FLY)

RATKA. Leží v príjemnom prostredí, obklopená peknou prírodou. Napriek tomu, že do okolitých miest je to len na skok, panuje v nej pokoj. Je rajom pre hubárov, turistov, dokonca aj pre ľudí plánujúcich stavbu vlastného domu.

Ratku zviditeľnili stretnutia Slovákov, na ktorých sa schádzajú ľudia z rôznych kútov našej krajiny, folkloristi aj remeselníci. Dokonca tu nájdete aj golfové ihrisko. Je netradičné, keďže sa rozprestiera na lúke uprostred hôr nad dedinou.

„Nie je to originálne golfové ihrisko. Skôr pripomína škótske, na akom kedysi trávili dlhé chvíle počas pasenia pastieri. Síce nie je nóbl, ale spĺňa svoj účel. Je štvorjamkové a jeho rozloha je 6,5 hektára,“ priblížil Milan Spodniak, starosta Ratky. Prvým mužom malej a nepochybne malebnej novohradskej dediny je už piate volebné obdobie.

V súvislosti s rozvojom Ratky a tiež regiónu, keďže v minulosti bol predsedom Združenia miest a obcí Novohradu, krajským poslancom, tiež predsedom oblastnej organizácie cestovného ruchu a už dvanásty rok je predsedom Miestnej akčnej skupiny Južný Novohrad, sme mu položili niekoľko otázok.

“ Keď som zakladal OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, ktoré zahŕňa aj okresy Veľký Krtíš a Poltár, tak sme reálne mali na tomto území ročne cca 25-tisíc prenocovaní. Dnes je to päťkrát toľko. „ Milan Spodniak

Z tie roky, čo ste starostom Ratky, ktorá je, paradoxne, čisto slovenskou dedinou, obklopenou obcami s početným maďarským obyvateľstvom, ste tu zaznamenali výrazný progres.

Pri trvalo udržateľnom rozvoji akejkoľvek samosprávy nie je vôbec dôležité, akým jazykom jej obyvatelia zvyčajne rozprávajú. Je úplne nepodstatné, akou rečou sa ráno matka prihovorí dieťaťu a odprevádza ho do školy. Podstatné je to, aby išlo do