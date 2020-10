V Lučenci súťažia poskytovateľa verejného osvetlenia za viac ako 6 mil. eur

Nového dodávateľa služby chce samospráva zabezpečiť na 15 rokov.

2. okt 2020 o 15:42 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Poskytovanie služby svietenia verejným osvetlením v meste Lučenec je názov projektu, na ktorý hľadá miestna samospráva dodávateľa na ďalších 15 rokov. Podľa aktuálne zverejneného verejného obstarávania vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková odhadovaná hodnota zákazky 6 013 727,04 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca kancelárie primátorky Lučenca Mária Bérešová, projekt má byť financovaný z vlastných zdrojov mesta a z prípadného nenávratného finančného príspevku. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu svoje ponuky posielať do 30. novembra do 9:00 s tým, že musia zložiť zábezpeku vo výške 30-tisíc eur.



Verejné osvetlenie je v súčasnosti v Lučenci v prevádzkyschopnom stave, radnica ho však chce zlepšiť. „Očakávame komplexné skvalitnenie služieb v oblasti verejného osvetlenia, ako je údržba, správa, obnova so zakomponovaním smart prvkov, a tiež aj úsporu v spotrebe elektrickej energie na svetelný bod,“ objasnila vedúca s tým, že víťazný dodávateľ verejného osvetlenia bude vykonávať všetky potrebné úkony a činnosti s tým spojené.



Účelom projektu je zosúladenie súčasného technického, technologického a prevádzkového stavu verejného osvetlenia, audit verejného osvetlenia, poskytovanie komplexnej služby svietenia verejného osvetlenia na požadovanej technickej, technologickej úrovni a prevádzkovej úrovni. „Pôjde teda o komplexné služby v oblasti verejného osvetlenia vrátane prvkov a prevádzky riadiaceho systému – smart,“ doplnila Bérešová.