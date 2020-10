Dnes si v 48 obciach volia starostu či poslancov, sú medzi nimi aj obce nášho regiónu

Z doplňujúcich komunálnych volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.

3. okt 2020 o 10:33 SITA





BRATISLAVA. V 48 obciach.si dnes volia starostu či poslancov. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie.



Voliči, ktorým je nariadená domáca izolácia, nemôžu voliť osobne ani prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Podľa ministerstva vnútra majú totiž prekážku práva voliť spočívajúcu v obmedzení osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Okrskové volebné komisie budú disponovať týmto zoznamom voličov.



Do volebnej miestnosti je možné vstúpiť len s ochranným rúškom alebo s iným vhodným prekrytím nosa a úst. Voliči si musia vydezinfikovať ruky a v miestnosti môže byť len obmedzený počet osôb. Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. V prípade nedodržiavania poriadku a opatrení je povinný zjednať nápravu a ak to nebude možné, je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušníkom policajného zboru. Voličovi za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemických opatrení, ako

aj za porušenie nariadenej izolácie, môže príslušník policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky tisíc eur.



Starostu i poslancov si budú voliť vo Visolajoch (okres Púchov), v Žitavanoch (okres Zlaté Moravce), Abramovej (okres Turčianske Teplice) a Ondavke (okres Bardejov).



Starostu si zvolia v obciach Ivanka pri Dunaji (Senec), Kuklov (Senica), Trnovec (Skalica), Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava), Jasenica (Považská Bystrica), Veľká Hradná (Trenčín), Mojzesovo (Nové Zámky), Malé Borové (Liptovský Mikuláš), Jelšovec (Lučenec), Chvalová a Magnezitovce (obe okres Revúca), Figa a Uzovská Panica (obe okres Rimavská Sobota), Muľa (Veľký Krtíš), Bzenica (Žiar nad Hronom), Varadka (Bardejov), Klčov a Spišský Hrhov (obe okres Levoča), Chmeľov (Prešov), Makovce (Stropkov), Remeniny (Vranov nad Topľou), Košice-Poľov (Košice II), Drienovec (Košice-okolie), Beša, Kaluža a Zemplínska Široká (všetky

okres Michalovce), Tašuľa (Sobrance), Harichovce (Spišská Nová Ves), Ladmovce (Trebišov).



Poslanca alebo poslancov obecných zastupiteľstiev si majú voliť v obciach Sasinkovo (okres Hlohovec), Červený Kameň (Ilava), Trávnik (Komárno), Kolíňany (Nitra), Žikava (Zlaté Moravce), Pribylina (Liptovský Mikuláš), Turčiansky Ďur (Martin) Slovenské Pravno (Turčianske Teplice), Dolný Harmanec (Banská Bystrica), Stránska (Rimavská Sobota), Ďurkovce a Trebušovce (obe okres Veľký Krtíš), Budča (Zvolen), Ladzany (Krupina) a Hačava (Košice-okolie).



K volebným schránkam by malo prísť viac ako 32-tisíc voličov v 55 okrskoch. Volebné miestnosti sú otvorené do 22:00.