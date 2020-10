OTVORENÝ ROZHOVOR: Zapálil si štyri cigarety a vyradil Nitru. Keby mal Kurák kedysi viac rozumu, mohol byť kariérne inde

Hral od prvej po šiestu ligu, legionárčil v Maďarsku aj Česku. V Príbelciach prepísal históriu.

3. okt 2020 o 17:16 Jozef Mikuš

POLTÁR/PRÍBELCE. Tretie kolo Slovnaft Cupu prinieslo senzáciu, keď štvrtoligové Príbelce (okr. Veľký Krtíš) vyradili fortunaligovú Nitru výsledkom 2:1. Rozhodujúci gól hlavou vsietil Mário Kurák.

Futbalista, ktorého meno poznajú nielen v Novohrade.

Góly strieľal v najvyššej súťaži, no kopal aj za mužstvo v oblastnej ligovej súťaži. Obliekal si dresy Liptovského Mikuláša, Ružinej, Popradu, Málinca či Skalice. Legionárčil v Maďarsku aj Česku.

Pred takmer štyrmi rokmi sa upísal Príbelciam, s ktorými previedol raketový vzostup zo šiestej do štvrtej ligy.

Tvrdí, že ak by mal v mladosti toľko rozumu ako dnes, mohol byť kariérne inde.

Týždenník MY Novohradské noviny sa s čoskoro 37-ročným skúseným hráčom porozprával.

Kurák v rozhovore prezradil aj to, že pred zápasom s Nitrou netušil, či nastúpi, prečo z druhej najvyššej súťaže prestúpil do šiestej ligy a rozhovoril sa aj na tému blížiaceho sa odchodu do hráčskeho dôchodku

AJ TOTO SA DOZVIETE • Ako je možné, že Mário Kurák nastúpil proti Nitre napriek dodatočnému trestu a či za ním vidí neprajníkov? • Čo kúpil za stovku, ktorú dostal za predošlý víťazný gól Nitre (2015)? • Ktorý známy tréner mu nesadol a prečo sa dal k hasičom? • Kedy mu nevyšiel návrat do rodného Poltára? • V ktorom z 18 klubov sa cítil najlepšie, kde zarábal najviac a kde z neho spravili „futbalového otroka“? • Prečo zvažuje koniec kariéry?

V 3. kole pohára proti Nitre ste strelili víťazný gól. Pred zápasom ste si vraj dali dve cigaretky a rozhodli ste. Aký to bol pocit?

(smiech) Neviem, či dve. Možno boli aj štyri. (smiech) Pocit to bol krásny. Dva týždne som nehral futbal pre trest, ktorý mi udelili dodatočne, a hneď som mal nastúpiť proti Nitre. Chcel som mužstvu pomôcť.

Keď som na ihrisku, tak chalani hrajú inak. Vyšiel mi prvý brejk, kde som prihrával Adamovi Santorisovi, s ktorým si rozumiem herne aj ľudsky. Pri druhej šanci som vo vápne videl priestor a nabehol som si na loptu. V hlave som si opakoval, nech to tam padne. Padlo.

TJD Príbelce. (zdroj: Archív klubu)

Spomenuli ste trest, ktorý ste dostali dodatočne po septembrovom zápase 7. kola IV. ligy Juh proti Poltáru. Disciplinárna komisia SsFZ vám za použitie lakťa dala mesiac nepodmienečne. Ako je možné, že ste hrali?

Nevedel som, či budem môcť nastúpiť. Čakali sme, ako dopadne odvolávacia komisia. Asi 45 minút pred zápasom ma systém pustil a prišla mi správa, že trest zrušili.

Disciplinárka váš zákrok posúdila ako „zakázané použitie paže v súboji o loptu, kde bol lakeť použitý ako zbraň s následným vážnym zranením súpera“. V zápase ste však nedostali ani žltú kartu. Ako si to vysvetľujete? Vidíte za tým niečo?